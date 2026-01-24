Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Regatas Lima vs. Olva Latino: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley?

Regatas Lima vs. Olva Latino: ¿dónde ver EN VIVO por Liga Peruana de Vóley 2026?
Regatas Lima vs. Olva Latino: ¿dónde ver EN VIVO por Liga Peruana de Vóley 2026? | Fuente: Regatas Lima
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Revilsa los detalles del partido entre Regatas Lima y Olva Latino, por la fecha 3 de la Fase 2 en la Liga Peruana de Vóley.

Regatas Lima vs. Olva Latino EN VIVO: se enfrentan este domingo 25 de enero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador (Lima). El partido corresponde a la fecha 3 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26 y se jugará a partir de las 3:15 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por Latina. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Regatas vs Olva Latino: ¿cómo llegan a la fecha 3 de la Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2026?

Olva Latino llega al cotejo tras caer de forma reñida por 3-2 ante Universitario. Por su lado, Regatas Lima derrotó en cinco sets a San Martín en un partidazo.

¿Cuándo y dónde juegan Regatas vs Olva Latino EN VIVO por la fecha 3 de la Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2026?

El partido Regatas Lima vs. Olva Latino se disputará el domingo 25 de enero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Regatas vs Olva Latino EN VIVO por la Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2026?

  • En Perú, el partido Regatas vs. Olva Latino comienza a las 3:15 p.m.
  • En Colombia, el partido Regatas vs. Olva Latino comienza a las 3:15 p.m.
  • En Ecuador, el partido Regatas vs. Olva Latino comienza a las 3:15 p.m.
  • En Bolivia, el partido Regatas vs. Olva Latino comienza a las 4:15 p.m.
  • En Venezuela, el partido Regatas vs. Olva Latino comienza a las 4:15 p.m.
  • En Argentina, el partido Regatas vs. Olva Latino comienza a las 5:15 p.m.
  • En Brasil, el partido Regatas vs. Olva Latino comienza a las 5:15 p.m.
  • En Chile, el partido Regatas vs. Olva Latino comienza a las 5:15 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Regatas vs. Olva Latino comienza a las 2:15 p.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Regatas vs. Olva Latino comienza a las 3:15 p.m.

¿Dónde ver el Regatas vs Olva Latino EN VIVO por TV?

El partido Regatas Lima vs. Olva Latino se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver en la web y app de Latina, así como en el Facebook de la Liga Peruana de Vóley. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Regatas vs. Olva Latino: precios de las entradas

Los precios de las entradas para el Regatas Lima vs. Olva Latino, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

  • General - Segunda etapa: 20 soles
  • Preferente Norte y Sur - Segunda etapa: 30 soles
  • Preferente Oriente - Segunda etapa: 40 soles
  • Preferente Occidente - Segunda etapa: 50 soles

Regatas vs Olva Latino: últimos resultados

  • 17/01/2026 | San Martín 2-3 Regatas – Liga, Fase 2
  • 11/01/2026 | Circolo Sportivo 2-3 Regatas – Liga, Fase 2
  • 04/01/2026 | Alianza Lima 3-1 Regatas – Liga, Fase 1

  • 18/01/2026 | Universitario 3-2 Olva Latino – Liga, Fase 2
  • 10/01/2026 | San Martín 3-0 Olva Latino – Liga, Fase 2
  • 04/01/2026 | Deportivo Soan 3-0 Olva Latino – Liga, Fase 1
Te recomendamos
Video recomendado
Tags
Regatas Lima Olva Latino Vóley Liga Peruana de Vóley Liga Peruana de Vóley Betsson

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Más Voley

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA