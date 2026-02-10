San Martín vs Rebaza Acosta EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 6 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley?

San Martín vs Rebaza Acosta EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la segunda ronda de la LPV.

San Martín vs Rebaza Acosta EN VIVO: se enfrentan este miércoles 11 de febrero por la fecha 6 de la segunda ronda de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026. El encuentro se disputará en el Coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, desde las 8:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Latina (2 y 702 HD) y sus canales digitales (página web y app). También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

San Martín vs Rebaza Acosta: así llegan a la fecha 6 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026



San Martín llega al partido con 13 victorias, ocupando el tercer lugar de la tabla de posiciones. Rebaza Acosta, en tanto, llega al cotejo en el noveno lugar con cuatro triunfos.

¿Cuándo y dónde juegan San Martín vs Rebaza Acosta en vivo por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?



El partido entre San Martín vs Rebaza Acosta se disputará este miércoles 11 de febrero en el Coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. El recinto tiene capacidad para 6000 espectadores.

¿A qué hora juegan San Martín vs Rebaza Acosta en vivo por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?



En Perú, el partido San Martín vs Rebaza Acosta comienza a las 8:00 p.m.

En Colombia, el partido San Martín vs Rebaza Acosta comienza a las 8:00 p.m.

En Ecuador, el partido San Martín vs Rebaza Acosta comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido San Martín vs Rebaza Acosta comienza a las 9:00 p.m.

En Venezuela, el partido San Martín vs Rebaza Acosta comienza a las 9:00 p.m.

En Chile, el partido San Martín vs Rebaza Acosta comienza a las 10:00 p.m.

En Brasil, el partido San Martín vs Rebaza Acosta comienza a las 10:00 p.m.

En Argentina, el partido San Martín vs Rebaza Acosta comienza a las 10:00 p.m.

En Uruguay, el partido San Martín vs Rebaza Acosta comienza a las 10:00 p.m.

En Paraguay, el partido San Martín vs Rebaza Acosta comienza a las 10:00 p.m.

¿Dónde ver el San Martín vs Rebaza Acosta en vivo por TV y streaming?



El partido entre San Martín vs Rebaza Acosta se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (2 y 702 HD). También se transmitirá EN DIRECTO por los canales digitales de Latina (página web y app). El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

San Martín vs Rebaza Acosta: precios de entradas



Los precios de las entradas para el San Martín vs Rebaza Acosta, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General - Segunda etapa: 20 soles

Preferente Norte y Sur - Segunda etapa: 30 soles

Preferente Oriente - Segunda etapa: 40 soles

Preferente Occidente - Segunda etapa: 50 soles