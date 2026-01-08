Fabrizio Acerbi: "Alianza no es 3-0 superior a la 'U', en la segunda vuelta habrá otro partido y se verá"

Universitario de Deportes fue el ganador de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. Las Pumas se quedaron con la punta del certamen registrando solo una derrota y con el detalle del triunfo administrativo en el clásico con Alianza Lima, donde la mala alineación de jugadoras extranjeras por parte del cuadro blanquiazul le otorgó el triunfo 3-0 a la ‘U’.

En ese encuentro, Alianza se impuso 3-0 en el campo, no obstante, para Fabrizio Acerbi, jefe Polideportivo de Universitario, no es real tal diferencia entre ambos equipos.

“El primer set fue con dos equipos punto a punto, en mi opinión el apuro del cambio que cometen es por lo apretado que estaba el set. Alianza se defendió como tenía que hacerlo, pero internamente ellos sabían que es un error a vista de todos, a nadie le gusta ganar así y por eso hemos mantenido un perfil bajo", dijo en De Una.

"Después del primer set fue otro equipo, Alianza se exigió, fue un súper rendimiento, creo que el mensaje fue 'ganemos para de ahí tirar el gané en cancha'. Para mí Alianza no es 3-0 superior a la 'U'. Ahora en la segunda vuelta habrá otro partido y se verá. El equipo está para pelearle a cualquiera", agregó Fabrizio Acerbi.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Refuerzos para Universitario?

Este fin de semana inicia la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley y Universitario tiene la posibilidad de sumar refuerzos a su plantel.

“Aún no hemos decidido, vamos a ver si podemos incorporar, si realmente hay algo que convenza a ambas partes y que económicamente se pueda. Yo creo que en el plantel no va a haber ninguna salida", señaló Acerbi.

Asimismo, resaltó que la opción de fichar a una jugadora será si llegan a un consenso con el entrenador Francisco Hervás.

"Ni el técnico va por sobre la institución ni viceversa, porque yo no le voy a imponer una jugadora. Si vamos a incorporar, no creo que sea más de una”, concluyó.

Ⓤ𝗡 𝗣𝗔𝗦𝗢 𝗠𝗔́𝗦 💪



Revive los mejores momentos de nuestro triunfo frente a Deportivo Wanka por 3-0 en la undécima fecha de la LPV. #PumasConGarra pic.twitter.com/X8wJC3iIxI — Universitario Vóley (@VoleyU1924) January 5, 2026

¿Cómo quedó la tabla en la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

# EQUIPO PJ PG PP SETS PUNTOS 1. Universitario 11 10 1 32:7 30 2. San Martín 11 10 1 32:13 29 3. Alianza Lima 11 9 2 28:9 27 4. Circolo Sportivo Italiano 11 6 5 23:22 18 5. Deportivo Géminis 11 6 5 22:19 17 6. Atlético Atenea 11 6 5 22:22 17 7. Regatas Lima 11 6 5 23:19 16 8. Rebaza Acosta 11 4 7 19:25 13 9. Olva Latino 11 4 7 15:27 9 10. Deportivo Soan 11 2 9 16:27 10 11. Kazoku No Perú 11 2 9 12:29 8 12. Deportivo Wanka 11 1 10 6:31 4