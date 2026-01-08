Fabrizio Acerbi: "Alianza no es 3-0 superior a la 'U', en la segunda vuelta habrá otro partido y se verá"

El jefe Poliderportivo de Universitario se refirió al último clásico con Alianza Lima y dio detalles sobre sumar refuerzos en la segunda etapa de la Liga de Vóley.
Universitario de Deportes fue el ganador de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. Las Pumas se quedaron con la punta del certamen registrando solo una derrota y con el detalle del triunfo administrativo en el clásico con Alianza Lima, donde la mala alineación de jugadoras extranjeras por parte del cuadro blanquiazul le otorgó el triunfo 3-0 a la ‘U’.
En ese encuentro, Alianza se impuso 3-0 en el campo, no obstante, para Fabrizio Acerbi, jefe Polideportivo de Universitario, no es real tal diferencia entre ambos equipos.
“El primer set fue con dos equipos punto a punto, en mi opinión el apuro del cambio que cometen es por lo apretado que estaba el set. Alianza se defendió como tenía que hacerlo, pero internamente ellos sabían que es un error a vista de todos, a nadie le gusta ganar así y por eso hemos mantenido un perfil bajo", dijo en De Una.
"Después del primer set fue otro equipo, Alianza se exigió, fue un súper rendimiento, creo que el mensaje fue 'ganemos para de ahí tirar el gané en cancha'. Para mí Alianza no es 3-0 superior a la 'U'. Ahora en la segunda vuelta habrá otro partido y se verá. El equipo está para pelearle a cualquiera", agregó Fabrizio Acerbi.
¿Refuerzos para Universitario?
Este fin de semana inicia la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley y Universitario tiene la posibilidad de sumar refuerzos a su plantel.
“Aún no hemos decidido, vamos a ver si podemos incorporar, si realmente hay algo que convenza a ambas partes y que económicamente se pueda. Yo creo que en el plantel no va a haber ninguna salida", señaló Acerbi.
Asimismo, resaltó que la opción de fichar a una jugadora será si llegan a un consenso con el entrenador Francisco Hervás.
"Ni el técnico va por sobre la institución ni viceversa, porque yo no le voy a imponer una jugadora. Si vamos a incorporar, no creo que sea más de una”, concluyó.
¿Cómo quedó la tabla en la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?
|#
|EQUIPO
|PJ
|PG
|PP
|SETS
|PUNTOS
|1.
|Universitario
|11
|10
|1
|32:7
|30
|2.
|San Martín
|11
|10
|1
|32:13
|29
|3.
|Alianza Lima
|11
|9
|2
|28:9
|27
|4.
|Circolo Sportivo Italiano
|11
|6
|5
|23:22
|18
|5.
|Deportivo Géminis
|11
|6
|5
|22:19
|17
|6.
|Atlético Atenea
|11
|6
|5
|22:22
|17
|7.
|Regatas Lima
|11
|6
|5
|23:19
|16
|8.
|Rebaza Acosta
|11
|4
|7
|19:25
|13
|9.
|Olva Latino
|11
|4
|7
|15:27
|9
|10.
|Deportivo Soan
|11
|2
|9
|16:27
|10
|11.
|Kazoku No Perú
|11
|2
|9
|12:29
|8
|12.
|Deportivo Wanka
|11
|1
|10
|6:31
|4
- DEPORTIVO WANKA y KAZOKU NO PERÚ JUGARÁN EL CUADRANGULAR DE REVALIDACIÓN