Turquía vs Eslovenia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los octavos de final del Mundial de Vóley 2025?

Turquía vs Eslovenia EN VIVO: sigue AQUÍ la transmisión del partido por los octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025.

Turquía vs Eslovenia EN VIVO: se enfrentan este lunes 1 de septiembre por los octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Cubierto Huamark de Bangkok (Tailandia), desde las 8:30 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por VBTV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Turquía vs Eslovenia: así llegan a los octavos del Mundial de Vóley Femenino 2025



Turquía llega a los octavos de final tras vencer 3-0 a España, 3-0 a Bulgaria y 3-0 a Canadá. Eslovenia, en tanto, llega al partido tras caer 3-1 ante Estados Unidos, perder 3-2 ante República Checa y derrotar 3-0 a Argentina.

¿Cuándo y dónde juegan Turquía vs Eslovenia en vivo por los octavos del Mundial de Vóley Femenino 2025?



El partido entre Turquia vs Eslovenia se disputará este lunes 1 de septiembre en el Estadio Cubierto Huamark de Bangkok (Tailandia). El recinto tiene capacidad para 15 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Turquía vs Eslovenia en vivo por los octavos del Mundial de Vóley Femenino 2025?



En Perú, el partido Turquía vs Eslovenia comienza a las 8:30 a.m.

En Turquía, el partido Turquía vs Eslovenia comienza a la 4:30 p.m.

En Eslovenia, el partido Turquía vs Eslovenia comienza a la 3:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Turquía vs Eslovenia comienza a las 9:30 a.m.

En Canadá, el partido Turquía vs Eslovenia comienza a las 9:30 a.m.

En Colombia, el partido Turquía vs Eslovenia comienza a las 8:30 a.m.

En Brasil, el partido Turquía vs Eslovenia comienza a las 10:30 a.m.

En Argentina, el partido Turquía vs Eslovenia comienza a las 10:30 a.m.

En México, el partido Turquía vs Eslovenia comienza a las 7:30 a.m.

En Italia, el partido Turquía vs Eslovenia comienza a las 3:30 p.m.

En Francia, el partido Turquía vs Eslovenia comienza a las 3:30 p.m.



¿Qué canal transmiten el partido Turquía vs Eslovenia en vivo?



El partido entre Turquía vs Eslovenia se podrá ver EN VIVO vía TV por VBTV. También se podrá seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Turquía vs Eslovenia: últimos resultados

Turquía

Turquía 3-0 España

Turquía 3-0 Bulgaria

Turquía 3-0 Canadá

Eslovenia