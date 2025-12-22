Con el Alianza Lima vs. San Martín: conoce la programación de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026

Fecha de clásicos. La Federación Peruana de Vóley (FPV) dio a conocer la programación de la fecha 10 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026.

La jornada arrancará el sábado 27 de diciembre con el encuentro entre Deportivo Soan y Kazoku No Perú. Luego, se disputará el Atenea vs Olva Latino. Y cerrará la fecha el partido entre Alianza Lima vs San Martín.

El domingo 28 de diciembre se disputarán tres partidos. La fecha la abre Circolo vs. Deportivo Wanaka. Después, jugarán Rebaza Acosta vs Géminis. Y cierra la fecha el partido entre Universitario vs Regatas Lima.

Programación de la fecha 10 de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 27 de diciembre

2:30 p.m. | Deportivo Soan vs Kazoku No Perú

5:00 p.m. | Atenea vs Olva Latino

7:00 p.m. | Alianza Lima vs San Martín

Domingo 28 de diciembre

12:30 p.m. | Circolo vs Deportivo Wanka

3:00 p.m. | Rebaza Acosta vs Géminis

5:00 p.m. | Universitario vs Regatas Lima

¿Dónde ver la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025 -2026 en vivo por TV?

La décima fecha de la Liga Peruana de Vóley se podrá ver EN VIVO por TV —de manera exclusiva— a través de Latina (Canal 2). También podrás seguirla vía ONLINE por la página web y la app Latina. Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.