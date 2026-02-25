Pobladores de Chosica preocupados por incremento del caudal del río Rímac: “Ayer ha llovido casi toda la tarde y la noche”

Vecinos de Lurigancho-Chosica alertan que las lluvias de las últimas horas incrementaron el caudal del río Rímac y activaron quebradas en zonas como Chacrasana y Yanacoto.

Las precipitaciones han provocado que el caudal del río Rímac se incremente. | Fuente: RPP

Un equipo de RPP llegó hasta la zona de Pedregal Bajo, en Lurigancho-Chosica, distrito que la tarde y la noche de este martes soportó una intensa lluvia, según relataron los pobladores.

De acuerdo con un habitante de la zona, las precipitaciones han provocado que el caudal del río Rímac se incremente y se activen quebradas, provocando la caída de huaicos.

“Ayer ha llovido, por ejemplo, casi toda la tarde ha llovido, aparte de toda la noche también. Por ejemplo, [en] la quebrada de Chacrasana, se ha activado el huaico, también en Yanacoto, esas dos zonas se ha activado el huaico. [A caído] agua y un poco de lodo. De hecho, en esta temporada aumenta el caudal”, indicó el vecino.

Según reportó nuestro reportero, las aguas del río Rímac fluyen con fuerza en esta zona de Lurigancho-Chosica y en algunos tramos hay viviendas construidas en las riberas del torrente.

Cabe destacar que, de acuerdo con las autoridades, hasta el cierre de este informe, no se han registrado desbordes del río ‘Hablador’ en el distrito.

Alrededor de 9 mil personas están en riesgo directo por crecida del río Rímac en Chosica, advierte alcalde

Alrededor de 9 mil personas se encuentran en riesgo directo ante el incremento del caudal del río Rímac en el distrito de Lurigancho-Chosica, advirtió el alcalde Oswaldo Vargas, quien -además- precisó que al menos 1 800 viviendas están ubicadas en zonas de alto peligro.

“Hay un informe de Cenepred (Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres) que dice que hay 1 800 viviendas de alto riesgo. Están en las quebradas, debajo de la quebrada, al costado del río Rímac, en la margen derecha, margen izquierda del río Rímac. Entonces, hay 1 080 viviendas, cerca de 9 mil personas que viven de manera directa y, de manera indirecta, cerca de 70 mil poblaciones o personas, mejor dicho, que pueden afectarse solamente en Chosica [sic]”, indicó en Ampliación de Noticias.

Asimismo, el burgomaestre precisó que esta cifra se enfoca solo en Lurigancho -Chosica; sin embargo, en toda la cuenca media del río Rímac, hay un millón de personas que pueden resultar afectadas ante un eventual desborde del torrente.