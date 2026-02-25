‘Chavín de Huántar, el rescate del siglo’ llegará a Netflix tras su éxito en cines

La película peruana dirigida por Diego León dará su salto al popular servicio de streaming y podrá ser vista en diferentes países.

La película peruana Chavín de Huántar: El rescate del siglo no solo logró que más de un millón de espectadores fueran al cine, sino que también se convirtió en una de las cintas nacionales más vistas desde su estreno en octubre de 2025 hasta inicios de este año.

Realizada por Producciones Colibrí, se confirmó que, tras su éxito en la pantalla grande, próximamente formará parte del catálogo de Netflix, según confirmó el gerente general Carlos Maguiña.

“(Su ingreso a la plataforma) marca el inicio de la internacionalización de las historias peruanas y la capacidad del cine local para conectar con el público a gran escala”.

El reparto de Chavín de Huántar: El rescate del siglo incluye a Rodrigo Sánchez Patiño, Carlos Thornton, André Silva, Sergio Galliani, Connie Chaparro, Miguel Iza y otros destacados actores nacionales.

Bajo la dirección de Diego de León, el largometraje no solo revive los momentos clave de la operación, también ahonda en los miedos, convicciones y sacrificios de los protagonistas.

¿De qué trata ‘Chavín de Huántar, el rescate del siglo’?

Inspirada en hechos reales, la cinta revive lo ocurrido el 17 de diciembre de 1996, cuando miembros del MRTA tomaron como rehenes a decenas de personas en la residencia del embajador de Japón.

Durante 126 días, el Perú contuvo la respiración hasta que un grupo de comandos ejecutó con éxito la Operación Chavín de Huántar, rescatando a los 72 rehenes.

Casi tres décadas después, la película rinde homenaje a quienes arriesgaron su vida por la libertad y la paz del país, y busca tender un puente entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía, invitando a las nuevas generaciones a conocer y valorar su legado.

Elenco de la película ‘Chavín de Huántar, el rescate del siglo’

Rodrigo Sánchez Patiño – comandante Juan Valer

Connie Chaparro – Marina, esposa de Valer

Miguel Iza – inspirado en Néstor Cerpa Cartolini

Sergio Galliani – coronel José Williams

André Silva – teniente Raúl Jiménez

Christian Esquivel

Giovanni Arce

Tráiler oficial de la película ‘Chavín de Huántar, el rescate del siglo’

