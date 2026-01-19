Últimas Noticias
Caja Huancayo impulsa la recuperación del complejo deportivo Indoamérica y el parque El Emprendedor en Gamarra

Autoridades y representantes de Caja Huancayo participaron en la colocación de la primera piedra del proyecto de recuperación del complejo deportivo Indoamérica y el parque El Emprendedor, en Gamarra.
Autoridades y representantes de Caja Huancayo participaron en la colocación de la primera piedra del proyecto de recuperación del complejo deportivo Indoamérica y el parque El Emprendedor, en Gamarra. | Fuente: Caja Huancayo
La intervención forma parte del programa de Responsabilidad Social “Recuperando Espacios” y busca revalorizar áreas clave de recreación y deporte en el emporio comercial de Gamarra, promoviendo el bienestar social y el desarrollo urbano sostenible. Más detalles en la siguiente nota.

Con la colocación de la primera piedra, Caja Huancayo y la Fundación Caja Huancayo, en convenio con la Municipalidad Distrital de La Victoria, iniciaron la ejecución del proyecto denominado “Mejoramiento del complejo deportivo Indoamérica y el parque El Emprendedor”, ubicado en el emporio comercial de Gamarra. Esta iniciativa está orientada a la recuperación sostenible de espacios públicos destinados a la recreación, el deporte y la integración vecinal.

La obra, que forma parte del programa de Responsabilidad Social “Recuperando Espacios”, tendrá un plazo de ejecución aproximado de dos meses y busca revalorizar el entorno urbano mediante intervenciones responsables, inclusivas y de impacto social sostenible, alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

La intervención permitirá la rehabilitación de campos deportivos, áreas verdes y espacios comunes en el emporio comercial de Gamarra.
La intervención permitirá la rehabilitación de campos deportivos, áreas verdes y espacios comunes en el emporio comercial de Gamarra. | Fuente: Caja Huancayo

La intervención integral contempla la rehabilitación de dos campos de grass sintético, áreas de estacionamiento, parques y jardines, así como la mejora de la arquitectura general del parque. Asimismo, se realizarán trabajos en pisos, carpintería metálica, pintura, enmallado perimetral, mantenimiento de áreas verdes e implementación y adecuación de instalaciones sanitarias y eléctricas, priorizando el uso eficiente de los recursos y el cuidado del entorno urbano.

Estas acciones contribuirán de manera directa a la recuperación de un espacio público clave para la práctica deportiva, la integración vecinal y el aprovechamiento saludable del tiempo libre de niñas, niños, jóvenes y familias del distrito de La Victoria. Con ello, se promueve un entorno urbano más ordenado, seguro y resiliente, impactando positivamente en la calidad de vida de la comunidad.

El proyecto se ejecuta como parte del programa de Responsabilidad Social “Recuperando Espacios”, alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El proyecto se ejecuta como parte del programa de Responsabilidad Social “Recuperando Espacios”, alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. | Fuente: Caja Huancayo

De esta manera, Caja Huancayo y la Fundación Caja Huancayo reafirman su compromiso con el desarrollo urbano sostenible, la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento del bienestar social en zonas de alta actividad económica como Gamarra, impulsando acciones articuladas con los gobiernos locales en beneficio de la comunidad, alineadas a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Caja Huancayo Fundación Caja Huancayo Responsabilidad Social Desarrollo Urbano Gamarra Municipalidad de La Victoria Espacios Públicos ODS Infraestructura Deportiva
