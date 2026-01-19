Caja Huancayo impulsa la recuperación del complejo deportivo Indoamérica y el parque El Emprendedor en Gamarra

La intervención forma parte del programa de Responsabilidad Social “Recuperando Espacios” y busca revalorizar áreas clave de recreación y deporte en el emporio comercial de Gamarra, promoviendo el bienestar social y el desarrollo urbano sostenible. Más detalles en la siguiente nota.

Con la colocación de la primera piedra, Caja Huancayo y la Fundación Caja Huancayo, en convenio con la Municipalidad Distrital de La Victoria, iniciaron la ejecución del proyecto denominado “Mejoramiento del complejo deportivo Indoamérica y el parque El Emprendedor”, ubicado en el emporio comercial de Gamarra. Esta iniciativa está orientada a la recuperación sostenible de espacios públicos destinados a la recreación, el deporte y la integración vecinal.

La obra, que forma parte del programa de Responsabilidad Social “Recuperando Espacios”, tendrá un plazo de ejecución aproximado de dos meses y busca revalorizar el entorno urbano mediante intervenciones responsables, inclusivas y de impacto social sostenible, alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.