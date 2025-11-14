Peruana inspira al mundo: UNESCO galardona a la científica Rosa Vásquez

Una bióloga y exploradora peruana fue reconocida por su aporte al estudio de la microbiología amazónica y su labor en la preservación de los ecosistemas indígenas. Descubre más detalles en la siguiente nota.

La científica peruana Rosa Vásquez Espinoza, reconocida por su trabajo pionero en microbiología y biotecnología amazónica, fue galardonada con el Premio Internacional UNESCO–Al Fozan 2025, uno de los reconocimientos globales que destacan a jóvenes investigadores cuyo trabajo impulsa el desarrollo científico y la preservación ambiental. El premio se entregó en la sede de la UNESCO en París, donde fueron honrados científicos de distintos continentes por sus aportes a la ciencia aplicada, la educación y la sostenibilidad.

Una científica que conecta la Amazonía con el mundo

Rosa Vásquez Espinoza es bióloga química y exploradora reconocida por su trabajo en la Amazonía peruana, donde ha liderado expediciones científicas en zonas remotas para estudiar microorganismos únicos y su potencial para la salud, la sostenibilidad y la biotecnología.

Es además fundadora de Amazon Research International (ARI), organización con sede en Lima que impulsa el estudio de la biodiversidad microbiana y promueve la conservación de ecosistemas vulnerables a través de proyectos científicos, educativos y de impacto comunitario.

Su labor ha sido respaldada por instituciones como la National Geographic Society y destaca por integrar ciencia moderna con conocimientos ancestrales para proteger la Amazonía y revalorizar su riqueza biológica.