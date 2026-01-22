‘Una batalla tras otra’, la película con 13 nominaciones al Oscar 2026, vuelve a los cines peruanos

La aclamada cinta de Paul Thomas Anderson, protagonizada por Leonardo DiCaprio, es una de las más nominadas al Oscar 2026 y regresa a la cartelera peruana este jueves 22, en funciones seleccionadas.

La temporada de premios entra en su punto más alto y Una batalla tras otra se consolida como una de sus grandes protagonistas. La película de Paul Thomas Anderson recibió 13 nominaciones al Oscar 2026 y, con ese impulso, vuelve a la pantalla grande en Perú este jueves 22 de enero, lista para conquistar a nuevos espectadores con una propuesta audaz, entretenida y salvaje.

Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro y Sean Penn, la película se ha consolidado como una de las favoritas rumbo a la ceremonia del 15 de marzo en Los Ángeles. Compite en categorías clave como Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guion Adaptado y Mejor Banda Sonora, entre otras.

Mira el tráiler de Una batalla tras otra a continuación...

Una película explosiva en la temporada

Una batalla tras otra ya había arrasado en la temporada de premios, llevándose cuatro Globos de Oro, incluidos Mejor Película – Comedia o Musical, Mejor Director y Mejor Guion, además de Mejor Actriz de Reparto para Teyana Taylor. A esto se suma el Critics Choice Award a Mejor Película, Director y Guion Adaptado, consolidando su lugar entre lo mejor del año.

Al recibir ese premio, Paul Thomas Anderson destacó el espíritu detrás del proyecto: “Diría que es el mejor momento que he tenido haciendo una película, y creo que eso se nota. Al final, todo se trata de la gente con la que trabajas y de compartir algo que amas”.

La cinta marca además la primera colaboración en pantalla entre Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro, junto al ganador del Oscar Sean Penn, y un elenco que incluye a Regina Hall y a Chase Infiniti, en su debut cinematográfico.

¿De qué trata Una batalla tras otra?

Inspirada en la novela Vineland, de Thomas Pynchon, la película sigue a Bob (Leonardo DiCaprio), un experto en explosivos que forma parte de un grupo revolucionario radical. Durante una misión, se enamora de la intensa Perfidia (Teyana Taylor) y juntos tienen una hija, Willa. Sin embargo, el enfrentamiento de Perfidia con el despiadado coronel Lockjaw (Sean Penn) obliga a Bob a huir y desaparecer.

Años después, Bob vive bajo una identidad falsa en un tranquilo pueblo, criando a una adolescente Willa (Chase Infiniti). Sus temores se hacen realidad cuando Lockjaw reaparece, desatando una persecución violenta que obliga a Bob a luchar por salvar a su hija, con la ayuda de su peculiar instructor de karate (Benicio del Toro) y de la reaparecida Deandra (Regina Hall).

Sean Penn interpreta al coronel Steven J. Lockjaw, mientras que Teyana Taylor da vida a Perfidia Beverly Hills en 'Una batalla tras otra'.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Qué ha dicho la crítica?

La respuesta de la crítica ha sido abrumadoramente positiva. Medios internacionales han elogiado la película por su capacidad para mezclar acción, sátira política y emoción, describiéndola como “brutal y poética a la vez”.

Steven Spielberg, uno de sus espectadores más entusiastas, comentó tras verla: “Qué locura de película, Dios mío. Es una comedia absurda tomada muy en serio, porque refleja perfectamente lo que está pasando hoy. Llega un punto en el que te ríes, porque si no, empiezas a gritar”.

En Rotten Tomatoes, la cinta ostenta un 94% de aprobación de la crítica, mientras que en Metacritic alcanza 95/100, señal de “aclamación universal”. El público también ha respondido con entusiasmo, otorgándole una calificación “A” en CinemaScore.

Leonardo DiCaprio resume el espíritu del filme así: “Esta película trata sobre cómo definimos a quién amamos y a quién toleramos. Las ideas nacen de la imaginación de Paul, pero funcionan como una analogía muy clara de hacia dónde hemos llegado como sociedad”.

