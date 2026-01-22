Oscar 2026: 'F1: La película' suma cuatro nominaciones, pero Brad Pitt queda fuera en actuación

La cinta dirigida por Joseph Kosinski consiguió cuatro menciones al Oscar 2026, incluida Mejor Película, aunque su protagonista, Brad Pitt, no logró ingresar en la categoría de Mejor Actor.

El anuncio de los nominados al Oscar 2026 trajo varias sorpresas, y una de las más comentadas fue la presencia de F1: La película. El filme dirigido por Joseph Kosinski, y protagonizado por Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon y Javier Bardem, logró colarse en la lista final pese a no haber tenido un recorrido dominante en la temporada de premios.

Pitt interpreta a Sonny Hayes, un veterano piloto que regresa del retiro cuando el dueño de una escudería en crisis y viejo amigo suyo (Bardem) le propone una última oportunidad: volver a la Fórmula 1 para competir junto al joven prodigio Noah (Idris) y salvar al equipo del fondo de la parrilla.

La película había sumado siete nominaciones a los Critics Choice Awards, donde se llevó los premios a Mejor Edición y Mejor Sonido. También obtuvo una nominación a los Globos de Oro y sigue en carrera por Mejor Película en los premios del sindicato de productores, cuyos ganadores se anunciarán el 28 de febrero. Ahora, a ese recorrido se suman cuatro nominaciones al Oscar 2026.

Las nominaciones y las ausencias

F1: La película fue reconocida en categorías técnicas: Mejores Efectos Visuales, Mejor Sonido y Mejor Edición. A estas se suma una nominación de alto perfil: Mejor Película, donde compite con títulos fuertes de la temporada como Pecadores y Una batalla tras otra.

El reconocimiento, sin embargo, no se extendió a su elenco. Ninguno de sus actores fue nominado en las categorías de actuación. Brad Pitt quedó fuera de la lista de Mejor Actor, integrada este año por Timothée Chalamet (Marty supremo), Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Pecadores) y Wagner Moura (El agente secreto). Pese a ello, Pitt sigue en carrera por la estatuilla gracias a su crédito como productor del filme.

Los récords que marca F1: La película

Con su nominación a Mejor Película, F1: La película rompe una sequía histórica al convertirse en la primera producción centrada exclusivamente en el automovilismo en competir en la categoría principal de los Oscar en esta década.

Hasta hace poco, Contra lo imposible (2019) era la única película de automovilismo que había logrado una nominación a Mejor Película. Dirigida por James Mangold y protagonizada por Matt Damon y Christian Bale, la cinta ganó dos premios Oscar —Mejor Montaje y Mejor Sonido—, aunque perdió el galardón principal frente a Parásitos.

Por otro lado, el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton logra una nominación al Oscar como productor, situándose en un grupo muy reducido de deportistas de élite que han alcanzado este reconocimiento, un hito comparable al que logró Kobe Bryant en su momento.

La nominación también marca la segunda vez que el equipo creativo formado por Joseph Kosinski, Jerry Bruckheimer y el director de fotografía Claudio Miranda logra llevar un blockbuster de acción a la categoría de Mejor Película, repitiendo la fórmula que ya había funcionado con Top Gun: Maverick.

¿Cuándo es la ceremonia del Oscar 2026?

La edición 98 de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles. La ceremonia será transmitida en vivo en Estados Unidos por ABC y, en Latinoamérica, podrá verse a través de televisión abierta, señales de cable y plataformas de streaming, según el país.

