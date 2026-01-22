Oscar 2026: Ariana Grande y 'Wicked: Por siempre' quedan fuera de la competencia

Pese a figurar en la shortlist técnica anunciadas en diciembre, Ariana Grande y Wicked: Por siempre no lograron una nominación al Oscar 2026. La Academia reveló este jueves la lista oficial de candidatos.

Malas noticias para los fanáticos de Wicked. Pese a las expectativas previas, Ariana Grande no apareció entre los nominados al Oscar 2026, ni tampoco Wicked: Por siempre. Aunque la primera entrega logró diez nominaciones y una estatuilla, en esta ocasión los miembros de la Academia optaron por dejar fuera al musical.

La película dirigida por Jon M. Chu había conseguido ocho menciones preliminares en distintas categorías, entre ellas Casting, Fotografía, Maquillaje y Peinado, Sonido, Efectos Visuales y Canción Original, donde figuraba con dos temas en consideración. Sin embargo, ninguna de esas menciones se tradujo finalmente en una nominación oficial.

La exclusión también dejó fuera a Ariana Grande, quien era considerada una posible candidata a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación de Glinda. En su lugar, la categoría reconoció a Elle Fanning (Valor sentimental), Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental), Amy Madigan (La hora de la desaparición), Wunmi Mosaku (Pecadores) y Teyana Taylor (Una batalla tras otra).

Ariana Grande y una temporada sin nominación al Oscar

Pese al reconocimiento previo, Ariana Grande aún no ha logrado alzarse con la estatuilla dorada, y no lo hará al menos este año. Su trabajo en Wicked le valió nominaciones en los principales premios de la temporada 2025, incluidos los Critics Choice Awards, los Globos de Oro y los SAG Awards —rebautizados recientemente como Actor Awards—.

En esta edición, sin embargo, los galardones se inclinaron por otras interpretaciones. El Critics Choice Award fue para Amy Madigan por La hora de la desaparición, mientras que el Globo de Oro reconoció a Teyana Taylor por su papel en Una batalla tras otra. Aun así, la temporada no ha concluido: los Actor Awards se entregan el 1 de marzo, dejando abierta la expectativa de un posible reconocimiento.

¿Cuándo es la ceremonia del Oscar 2026?

La edición 98 de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles. La gala será transmitida en vivo en Estados Unidos por ABC y, en Latinoamérica, podrá verse a través de televisión abierta, señales de cable y plataformas de streaming, según el país.

