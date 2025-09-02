Últimas Noticias
Paramount producirá la película de acción real del videojuego 'Call of Duty'

'Call of Duty' es un videojuego en primera persona desarrollado por Infinty Ward que generalmente trata de combates militares, algunos reales, como la Segunda Guerra Mundial, y otros futuristas.
'Call of Duty' es un videojuego en primera persona desarrollado por Infinty Ward que generalmente trata de combates militares, algunos reales, como la Segunda Guerra Mundial, y otros futuristas. | Fuente: Activision
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El proyecto incluye la posibilidad de expandir la producción de contenido basado en Call of Duty a series u otras películas.

Paramount firmó un acuerdo con la distribuidora de videojuegos Activision, propiedad de Microsoft, para producir la primera película de acción real del popular videojuego Call of Duty, según el medio Variety.

La película estará basada en el universo de Call of Duty que abarca más de 30 juegos principales desde su estreno en 2003, aunque hasta el momento no se han revelado detalles de la trama.

Call of Duty es un videojuego en primera persona desarrollado por Infinty Ward que generalmente trata de combates militares, algunos reales, como la Segunda Guerra Mundial, y otros futuristas.

David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount, aseguró en un comunicado recogido por medios que este acuerdo era un "sueño hecho realidad".

El universo de Call of Duty podría expandirse más allá del cine

El acuerdo incluye la posibilidad de expandir la producción de contenido basado en Call of Duty a series u otras películas.

"Que Activision y jugadores de todo el mundo nos hayan confiado la tarea de llevar este extraordinario universo narrativo a la gran pantalla es un honor y una responsabilidad que no nos tomamos a la ligera", apuntó el directivo.

La producción de esta historia se une a la creciente ola de adaptaciones de videojuegos impulsada por Paramount, como Sonic the Hedgehog, en un momento en que Hollywood también apuesta por títulos como Super Mario Bros., Minecraft: The Movie o Mortal Kombat.

El acuerdo entre Paramount y Activision llega tan solo un mes después de que Paramount cerrara su fusión con Skydance por 8.000 millones de dólares. 

