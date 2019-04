Un biopic de cantante, una cinta de culto y un documental del ex astro del fútbol estarán presentes en Cannes 2019. | Fuente: Composición

El filme sobre Elton John, "Rocketman", atraerá al propio cantante al Festival de Cannes, que en esta 72 edición mostrará también un documental sobre Diego Maradona o una copia restaurada de "El resplandor", presentada por el mexicano Alfonso Cuarón.

La organización del certamen anunció la selección oficial del festival, que se celebra en Cannes del 14 al 25 de mayo, en la que competirán cineastas como Pedro Almodóvar, Ken Loach o Terrence Mallick, y que cuenta con varias curiosidades dignas de mención.

TARANTINO QUEDÓ FUERA

- Quentin Tarantino se ha quedado fuera de la selección, pese a ser uno de los más esperados, pues su última película "Once Upon a Time in Hollywood" (protagonizada por Brad Pitt y Leonardo Di Caprio) no está aún terminada, según explicó Thierry Frémaux, el delegado general de Cannes.

MÚSICA, FÚTBOL Y MÁS

- Sí estará en el Festival de Cannes el cantante Elton John, que acudirá en el marco de la proyección de "Rocketman", filme sobre su vida protagonizado por Taron Egerton y Bryce Dallas Howard, y presentado fuera de competición. "Esconderemos un piano por si quiere regalarnos con su inmenso talento", dijo Frémaux.

- Fuera de competición llegará "Diego Maradona", un documental sobre el gran futbolista argentino, dirigido por Asif Kapadia, que ya se ha ocupado de otras figuras como Amy Winehouse. Ya en el 2008 se presentó un documental de Maradona, en Cannes, que realizó Emir Kusturica.

- El director mexicano Alfonso Cuarón no pudo participar el año pasado en Cannes porque "Roma" era una producción de Netflix destinada a las televisiones, lo que no estaba en consonancia con las normas del festival francés. Este año, él presentará una copia restaurada del clásico de Stanley Kubrick "El resplandor" (1980).

- La cuota televisiva la pondrá Nicolas Winding Refren con su serie "Too old to die young - north of hollywood, west of hell", de la que se emitirán los capítulos 4 y 5, fuera de competición.

- Y estará pero no se le verá, el siempre esquivo Terrence Malick. Ocho años después de ganar la Palma de Oro del festival de Cannes por "The Tree of Life", regresa con "A Hidden Life", una historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial y protagonizada por Matthias Schoenaerts y Michael Nyqvist.

- Se podrá ver, en la sección Una cierta mirada, una nueva versión de un gran clásico francés, la vida de Juana de Arco. Bruno Dumont continúa con la historia de la heroína, cuya infancia narró en "Jeannette". De nuevo protagonizada por Lise Leplat Prudhomme. (EFE)