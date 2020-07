"Once Upon a Time in Hollywood". Esta cinta de Quentin Tarantino le rindió un homenaje a Sharon Tate, la reconocida actriz que murió a manos de “La Familia” de Charles Manson en 1969. Fue Margot Robbie quien le dio vida a la intérprete sesentera, con una calidad que se ganó el elogio de Debra Tate, hermana de la fallecida artista: “Sonaba exactamente igual que Sharon”.