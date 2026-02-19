“Sigo extrañándote, pero digo que ya te olvidé”: ¿Alessia Rovegno lanzó canción con ‘indirecta’ a Hugo García?

Alessia Rovegno y su hermana Vambina formaron un dúo musical desde 2022 justo después de participar en el Miss Universo representando a Perú. La modelo nacional ha consolidado su carrera como artista y este año decidieron estrenar su nueva canción Sigo, Sigo que está cargado de sonidos tropicales.

Sin embargo, por la letra que parece ser de desamor, usuarios en Internet sospechan que tiene que ver con su expareja Hugo García quien, hace unos días, reveló que será papá por primera vez con la venezolana Isabella Ladera.

“Para serte sincero no te quiero olvidar, pero me preguntan y lo voy a negar. Ha pasado el tiempo suficiente, dime qué tú haces en mi mente. Y yo sigo extrañándote, pero digo que ya te olvidé (...)”, dice la parte de Alessia Rovegno.

Hasta el momento, Alessia no se ha pronunciado sobre la coincidencia de la noticia de Hugo García y el lanzamiento de su nueva canción; sin embargo, sus fans le han mostrado su apoyo en esta nueva etapa de su carrera.

Hugo García se convertirá en padre

Hugo García e Isabella Ladera se convertirán en padres. La pareja compartió el anuncio en sus redes sociales con una fotografía en la que aparecen mostrando una ecografía, acompañada con la frase: “Mitad tuya, mitad mía, nuestro”.

La noticia surge luego de los fuertes rumores que habían sido comentados en el pódcast Q'Bochinche, donde los creadores de contenido Ric La Torre y Samuel Suárez adelantaron que la pareja estaba esperando un bebé.

“Confirmado, quien se convierte en padre este año es el señor Hugo García. Junto a Isabella Ladera van a traer al mundo su primer hijo juntos, es oficial. Esperen un par de horitas o minutos, porque se viene el anuncio oficial en redes sociales”, expresó La Torre.

¿Por qué Hugo García y Alessia Rovegno terminaron?

La exMiss Perú Alessia Rovegno reveló que su relación con Hugo García terminó en octubre de 2024, pero lo hicieron oficial a inicios de 2025.

¿Cuál fue la razón de tomar caminos por separado? “Fue una decisión mutua; Dios tenía caminos distintos para cada uno, pero cuando decides terminar una relación tan sana como la que tuvimos, eso hace que mi mente esté mucho más tranquila”, dijo para la revista Cosas.

Asimismo, confesó que no hicieron un comunicado conjunto porque no sabían cómo decirlo en público por el amor que aún se tenían:

“No fue fácil salir y gritar a los cuatro vientos que terminamos la relación amorosa, cuando todavía hay mucho amor y mucho cariño de por medio. Entonces, fue como que nos tomamos el tiempo para asimilar, y simplemente quisimos hacer todo de una manera más personal”, agregó.