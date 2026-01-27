Últimas Noticias
Bafta 2026: la lista completa de nominados a los premios de la Academia Británica

Leonardo DiCaprio encabeza el elenco de 'Una batalla tras otra', mientras que Michael B. Jordan lidera el reparto de 'Pecadores'.
Leonardo DiCaprio encabeza el elenco de 'Una batalla tras otra', mientras que Michael B. Jordan lidera el reparto de 'Pecadores'. | Fuente: Warner Bros. Pictures
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión reveló a los nominados a los Bafta 2026. La ceremonia de premiación se realizará el 22 de febrero en Londres.

La temporada de premios entra en su recta más competitiva y Una batalla tras otra y Pecadores confirman su dominio. Este martes, 27 de enero, la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (Bafta) dio a conocer la esperada lista de nominados a su edición 2026, el reconocimiento más prestigioso del cine en el Reino Unido.

La cinta Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, encabeza la competencia con 14 nominaciones, mientras que Pecadores, de Ryan Coogler, le sigue muy de cerca con 13 menciones. Más atrás aparecen Hamnet y Marty Supremo, ambas con once candidaturas; Frankenstein y Valor sentimental, con ocho cada una; y I Swear y Bugonia, que obtuvieron cinco nominaciones.

El anuncio oficial estuvo a cargo de los actores británicos Aimee Lou Wood -conocida por Sex Education y The White Lotus- y David Jonsson, protagonista de Alien: Romulus. Ambos fueron los encargados de revelar a las películas, intérpretes y cineastas que competirán en las 26 categorías de esta edición, cuya gala se celebrará el próximo 22 de febrero en Londres.

¿Qué récords se han roto en las nominaciones al Bafta 2026?

Con sus 14 nominaciones, Una batalla tras otra se convierte en la película de Paul Thomas Anderson con mayor número de candidaturas en la historia de los Bafta. Además, iguala el impacto de títulos recientes como Oppenheimer (2023) o Duna (2021), al destacar de forma simultánea en categorías técnicas y artísticas.

En tanto, Ryan Coogler hace historia con Pecadores al consolidarse como uno de los pocos directores que lideran tanto las nominaciones a Mejor Director como la mayoría de categorías técnicas -con siete menciones-, un logro reservado previamente para cineastas como James Cameron o Alfonso Cuarón.

Otro hito lo marca Chase Infiniti: a sus 25 años, la actriz obtuvo una doble mención al ser nominada a Mejor Actriz por Una batalla tras otra y figurar, además, en la lista corta del Premio a la Estrella Emergente. A nivel de estudios, Warner Bros. alcanzó un récord histórico al superar las 30 nominaciones acumuladas en un solo año gracias a Pecadores y Una batalla tras otra.

A continuación, revisa la lista completa de nominados a los Bafta 2026...

Sara Putt, presidenta de los BAFTA; los actores David Jonsson y Aimee Lou Wood, y Emily Stillman, presidenta del Comité de Cine, durante la alfombra de las nominaciones de los BAFTA 2026.

Sara Putt, presidenta de los BAFTA; los actores David Jonsson y Aimee Lou Wood, y Emily Stillman, presidenta del Comité de Cine, durante la alfombra de las nominaciones de los BAFTA 2026.Fuente: EFE

Lista completa de nominados en los Bafta 2026

Mejor Película

  • Hamnet
  • Marty supremo
  • Una batalla tras otra
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Mejor Dirección

  • Ryan Coogler (Pecadores)
  • Yorgos Lanthimos (Bugonia)
  • Josh Safdie (Marty supremo)
  • Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
  • Joachim Trier (Valor sentimental)
  • Chloé Zhao (Hamnet)

Mejor Actor

  • Robert Aramayo (I Swear)
  • Timothée Chalamet (Marty supremo)
  • Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
  • Ethan Hawke (Blue Moon)
  • Michael B. Jordan (Pecadores)
  • Jesse Plemons (Bugonia)

Mejor Actriz

  • Jessie Buckley (Hamnet)
  • Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You)
  • Kate Hudson (Song Sung Blue)
  • Chase Infiniti (Una batalla tras otra)
  • Renate Reinsve (Valor sentimental)
  • Emma Stone (Bugonia)

Mejor Actor de Reparto

  • Paul Mescal (Hamnet)
  • Peter Mullan (I Swear)
  • Sean Penn (Una batalla tras otra)
  • Stellan Skarsgård (Valor sentimental)
  • Benicio del Toro (Una batalla tras otra)
  • Jacob Elordi (Frankenstein)

Mejor Actriz de Reparto

  • Odessa A'zion (Marty supremo)
  • Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental)
  • Wunmi Mosaku (Pecadores)
  • Carey Mulligan (The Ballad of Wallis Island)
  • Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
  • Emily Watson (Hamnet)
'Hamnet', dirigida por Chloé Zhao y protagonizada por Paul Mescal y Jessie Buckley, recibió 11 nominaciones a los BAFTA 2026.

'Hamnet', dirigida por Chloé Zhao y protagonizada por Paul Mescal y Jessie Buckley, recibió 11 nominaciones a los BAFTA 2026.Fuente: Focus Features

Mejor Guion Original

  • I Swear
  • Marty supremo
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Mejor Guion Adaptado

  • The Ballad of Wallis Island
  • Bugonia
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Pillion

Mejor Película Animada

  • Elio
  • Little Amélie
  • Zootopia 2

Mejor Documental

  • 2000 Meters to Andriivka
  • Apocalypse In The Tropics
  • Cover-Up
  • Mr. Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbor

Mejor Película de Habla no Inglesa

  • Fue solo un accidente
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Sirāt 
  • La voz de Hind Rajab

Mejor Fotografía

  • Frankenstein
  • Marty supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Train Dreams

Mejor Edición

  • A House of Dynamite
  • F1: La película
  • Marty supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Mejor Banda Sonora

  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Bugonia
  • Frankenstein

Mejor Sonido

  • F1: La película
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Warface

Mejor Casting

  • I Swear
  • Marty supremo
  • Una batalla tras otra
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Mejor Diseño de Vestuario

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty supremo
  • Pecadores
  • Wicked: Por siempre

Mejor Maquillaje y Peluquería

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty supremo
  • Pecadores
  • Wicked: Por siempre

Mejor Diseño de Producción

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Mejores Efectos Visuales

  • Avatar: Fuego y cenizas
  • F1: La película
  • Frankenstein
  • Cómo entrenar a tu dragón
  • The Lost Bus
Ambientada en la dictadura brasileña de 1977, 'El agente secreto' recibió dos nominaciones a los BAFTA 2026.

Ambientada en la dictadura brasileña de 1977, 'El agente secreto' recibió dos nominaciones a los BAFTA 2026.Fuente: Neon

Mejor Película Británica

  • Exterminio: La evolución
  • The Ballad of Wallis Island
  • Bridget Jones: Mad About the Boy
  • Die My Love
  • H is for Hawk
  • Hamnet
  • I Swear
  • Mr Burton
  • Pillion
  • Steve

Mejor Director, Guionista o Productor Británico Novel

  • Pillion
  • The Ceremony
  • Wasteman
  • A Want in Her
  • My Father's Shadow 

Mejor Cortometraje Animado Británico

  • Cardboard
  • Solstice
  • Two Black Boys in Paradise

Mejor Cortometraje Británico

  • Welcome Home Freckless
  • Magid / Zafar
  • Nostalgie
  • Terence
  • This Is Endometriosis

Mejor Película Infantil y Familiar

  • Arco
  • Boong
  • Lilo y Stitch
  • Zootopia 2

Premio a la Estrella Emergente

  • Robert Aramayo
  • Miles Caton
  • Chase Infiniti
  • Archie Madekwe
  • Posy Sterling
