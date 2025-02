Razzie 2025: 'Madame Web' lidera la lista de ganadores a lo 'peor' del cine con tres premios

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los premios Golden Raspberry, también conocidos como los Razzie Awards 2025, o los 'anti-Oscar', ya dieron a conocer la lista de ganadores en sus nueve categorías para designar lo peor del cine del 2024. Esto, previo a la gala de los Oscar este domingo 2 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Madame Web logró tres premios liderando la lista de ganadores en los Razzie 2025. El filme de Marvel, que recaudó a penas 100 millones de dólares, ganó el premio a peor película llevándose así la categoría más importante. Del mismo modo, su protagonista Dakota Johnson se llevó el galardón a peor actriz.

Eso no es todo. Madame Web también logró el premio a peor guion ratificando los comentarios de muchos críticos y medios internacionales que la consideraron "uno de los peores fracasos" de las películas de superhéroes de Marvel y Sonic.

Tras el estreno en cines de Madame Web, Dakota Johnson salió al frente respondiendo a las críticas vertidas contra el filme donde también actúa la peruana-estadounidense Isabela Merced. "Nunca había hecho nada así antes (…) Probablemente nunca volveré a hacer algo así porque no encajo en ese mundo. Y ahora lo sé", declaró en una entrevista con Bustle.

Francis Ford Coppola galardonado como "peor director" en los Razzie 2025 con su película Megalópolis. | Fuente: EFE

Francis Ford Coppola como peor director y Joker 2 como la peor secuela

Los Razzie 2025 también dieron a Francis Ford Coppola el premio a "peor director" con su película Megalópolis. El cineasta ganador del Oscar es una de las pocas estrellas en tener tanto la estatuilla de la Academia como el reconocimiento de los Razzie uniéndose a la actriz Sandra Bullock, quien también tiene ambos premios.

Megalópolis, que fue un proyecto personal de Coppola, también consiguió otro premio Razzie con Jon Voight, quien fue nombrado peor actor de reparto. Del mismo modo, la categoría de peor actor fue para Jerry Seinfeld por su trabajo en la película Unfrosted, de Netflix. Mientras que su compañera Amy Schumer fue nombrada peor actriz de reparto.

Joker 2 no se quedó atrás. El filme protagonizado por Joaquin Phoenix y Lady Gaga consiguió el premio a peor combo de pantalla, así como peor secuela. El largometraje, que fue la más nominada en los Razzie 2025, fue muy criticado por los medios internacionales consiguiendo solo 207 millones de dólares en taquilla.

Por otro lado, Pamela Anderson se llevó el premio Razzie Redeemer, el cual se le otorga a un exganador de los Razzie que haya sido reconocido por su trabajo futuro. La actriz de 57 años ganó el Razzie a "peor estrella nueva" en 1996 con Barb Wire. No obstante, su reciente trabajo en The Last Showgirl le permitió ser nominada en los Globos de Oro y en los SAG Awards 2025.

Joker 2 ganó dos premios Razzies como peor secuela y peor combinación de pantalla. | Fuente: Warner Bros

Ganadores en los Razzie 2025

Peor película

Borderlands

Joker: Folie a Deux

Madame Web 🏆

Megalopolis

Reagan

Peor actor

Jack Black, Dear Santa

Zachary Levi, Harold and the Purple Crayon

Joaquin Phoenix, Joker: Folie a Deux

Dennis Quaid, Reagan

Jerry Seinfeld, Unfrosted 🏆

Peor actriz

Cate Blanchett, Borderlands

Lady Gaga, Joker: Folie a Deux

Bryce Dallas Howard, Argylle

Dakota Johnson, Madame Web 🏆

Jennifer Lopez, Atlas

Peor actor de reparto

Jack Black (solo voz), Borderlands

Kevin Hart, Borderlands

Shia LaBeouf (vestido de drag), Megalopolis

Tahar Rahim, Madame Web

Jon Voight, Megalopolis, Reagan, Shadow Land y Strangers 🏆

Peor actriz de reparto

Ariana DeBose, Argylle y Kraven el cazador

Leslie Anne Down (como Margaret Thatcher), Reagan

Emma Roberts, Madame Web

Amy Schumer, Unfrosted 🏆

FKA twigs, El cuervo

Peor director

S.J. Clarkson, Madame Web

Francis Ford Coppola, Megalopolis 🏆

Todd Phillips, Joker: Folie a Deux

Eli Roth, Borderlands

Jerry Seinfeld, Unfrosted

Combo de pantalla

Dos personajes desagradables (pero especialmente Jack Black), Borderlands

Dos actores cómicos poco graciosos, Unfrosted

Todo el elenco de Megalopolis

Joaquin Phoenix y Lady Gaga, Joker: Folie a Deux 🏆

Dennis Quaid y Penelope Ann Miller (como Ronnie y Nancy), Reagan

Precuela, remake, plagio o secuela

El Cuervo

Joker: Folie a Deux 🏆

Kraven el Cazador

Mufasa: El Rey León

Rebel Moon – Segunda Parte: El Dador de Escarabajos

Peor guión

Joker: Folie a Deux

Kraven el Cazador

Madame Web 🏆

Megalopolis

Reagan

