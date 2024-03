Timothée Chalamet firmó contrato con Warner Bros para actuar y producir nuevas películas

Timothée Chalamet estará en las próximas películas de Warner Bros. De acuerdo con información de Variety, el actor de 27 años firmó un acuerdo con la industria cinematográfica de “varios años” con el objetivo de protagonizar y producir los nuevos proyectos. Esto, tras el éxito que tuvieron sus dos últimos largometrajes: Wonka, donde interpretó al personaje chocolate Willy Wonka, y Dune 2, donde encarnó a Paul Atreides.

“Según el estudio, (Timothée Chalamet) se convirtió en el primer actor en cuatro décadas en protagonizar las dos principales películas nacionales que se estrenaron en ocho meses”, sostuvo el portal estadounidense en un informe este martes.

En efecto, el recordado protagonista de Llámame por tu nombre lideró las taquillas de Wonka, película que en diciembre llegó a conseguir 632 millones de dólares y Dune 2, filme de ciencia ficción de Denis Villeneuve que logró 575 millones de dólares tras su estreno a comienzos de marzo.

En ese sentido, Variety mencionó que Timothée Chalamet “disfrutará de un aumento salarial después de esas riquezas de taquilla”. Además, fuentes del medio precisaron que el actor ganó 8 millones de dólares por Wonka, por lo que se espera que los salarios de sus próximos protagónicos sean mucho más altos.

Timothée Chalamet firmó contrato con Warner Bros por varios años más, según Variety. | Fuente: EFE

Directivos de Warner Bros “encantados” con Timothée Chalamet

Por otro lado, Mike De Luca y Pam Abdy, copresidente y director ejecutivo de Warner Bros, emitieron un comunicado conjunto afirmando que están “encantados” de que Timothée Chalamet haya elegido al estudio como “su hogar creativo”.

“En los últimos años, hemos admirado no solo el compromiso de Timothée con su oficio, que es evidente en la variedad y profundidad de sus variados roles, sino también su inquebrantable dedicación para dedicar el 100% de su tiempo y atención a cada proyecto que tiene hecho aquí en Warner Bros y en otros lugares”, expresaron.

Si bien el contrato de Timothée Chalamet incluye la labor de productor, su etapa como actor es la que más ha destacado en los últimos años con películas como: Call Me by Your Name, Lady Bird, Little Women y la saga de Dune, siendo incluso nominado al Oscar el 2017 por la primera.

Timothée Chalamet se encuentra grabando el biopic de Bob Dylan

Timothée Chalamet ya comenzó a grabar las escenas para A Complete Unknown, la próxima película biográfica de Bob Dylan que busca llegar a los cines el 2025. Fue el propio director James Mangold quien expresó su entusiasmo por grabar el nuevo biopic.

"Llevo casi cinco años soñando con esta película, así que estoy deseando empezar a rodar", señaló Mangold, quien agradeció a Bob Dylan y a Jeff Rosen, su representante, por el apoyo brindado para retratar "un momento crucial de nuestra cultura, poblado de artistas y personajes absolutamente únicos".

Por otro lado, el Instagram oficial del filme difundió nuevas fotografías de Timothée Chalamet como Bod Dylan. El actor lució una chaqueta de gamuza marrón, botas y gafas de sol. Además, fuma un cigarrillo tal como lo hacía el músico en su juventud.

