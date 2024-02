"Es más inmensa que la primera", "Zendaya es la estrella": 'Dune 2' recibe las primeras críticas

Dune 2 acaba de ser presentada en un Avant Premier en Londres, Inglaterra, antes de su estreno el próximo 1 de marzo donde la película protagonizada por Timothée Chalamet (Paul Atreides) y Zendaya (Chani) podrá ser vista en todos los cines del mundo marcando el regreso de la icónica saga de ciencia ficción de la mano del director Denis Villeneuve.

Es así como diversos medios y periodistas de cine que fueron a ver el adelanto de Dune 2 ya expusieron sus primeras reacciones al analizar más de dos horas y media del filme distribuido por Warner Bros y que forma parte de la novela homónima de 1965 de Frank Herbert.

Gregory Ellwood, periodista del portal The Playlist, señaló que Dune 2 es “tremendamente impresionante” gracias a “los momentos verdaderamente visionarios” de Denis Villeneuve. Además, el crítico resaltó la inclusión del actor Austin Butler. “Butler ofrece una actuación verdaderamente transformadora (y tampoco habla de maquillaje). Final muy conmovedor. ¿Un poquito largo? Sí. ¿Olvidé que lo vi al día siguiente? Sí. Aun así, será enorme”, señaló.

Por otro lado, Hoai-Tran Bui, editor de cine de Inverse, consideró a Dune 2 como “un triunfo” opinando que es “más inmensa” que la primera entrega.

“Dune 2 es más inmensa que la primera, pero mucho más íntima: Denis Villeneuve logra simplificar la segunda mitad más alienante del libro en una epopeya fascinante y llena de acción. Dominio de secuencias de batalla a nivel de Las dos Torres. Zendaya es la estrella”, sostuvo.

Timothée Chalamet y Zendaya interpretan a Paul Atreides y Chani en 'Dune 2'. | Fuente: Warner Bros

Críticos coinciden que en Dune 2 es “increíble y fenomenal”

En ese sentido, Steven Weintraub de Collider calificó a Dune 2 como “cine increíble”. “Puntuación brillante. Todo el elenco fue excelente. Mi única queja fue que desearía que fuera más largo. No bromeo. La película dura 2 horas y 40 minutos (?) y me hubiera encantado verla una hora más", recalcó en su cuenta de X (ex Twitter).

De igual manera, Mike Ryan, de Uproxx, puntualizó que estuvo muy asombrado con la primera entrega de Dune pero que esta segunda parte es “fenomenal”. “Esta es la altura de las mejores películas de ciencia ficción que he visto”, añadió.

¿De qué trata la película de ciencia ficción Dune 2?

Dune 2 es la segunda parte de la película estrenada el 2021 y que recaudó más de 400 millones de dólares en taquilla desde su estreno por lo que Denis Villeneuve ahora buscará sobrepasar el éxito con su segunda parte.

“Paul Atreides se une a la tribu de los Fremen y comienza un viaje espiritual y marcial para convertirse en mesías, mientras intenta evitar el horrible pero inevitable futuro que ha presenciado: una Guerra Santa en su nombre, que se extiende por todo el universo conocido”, se lee en la sinopsis oficial.

