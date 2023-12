¡Imparable! 'Wonka', con Timothée Chalamet, es la película más taquillera de fin de año en EE. UU.

Wonka, la última película del chocolatero de fantasía protagonizada por Timothée Chalamet, ha sido una gran sorpresa este diciembre al convertirse en la película que mayor recaudación de taquilla tiene en las salas de cine de Estados Unidos este fin de año 2023. El filme, estrenado el último 15 de diciembre en Norteamérica, ha conseguido 142 millones de dólares, recuperando el primer lugar del ranking, de acuerdo a información de Variety.

Asimismo, el filme, que cuenta los orígenes de Willy Wonka, tiene, hasta la fecha, 386 millones de dólares en taquilla en todo el mundo, siendo una de las sorpresas al cierre de año. En efecto, Wonka logró obtener 23,9 millones de dólares el último fin de semana y un estimado de 31 millones hasta el Año Nuevo. Esto, luego de que la producción tuviera un coste de 100 millones.

Cabe recordar que Wonka llegó a los más de 150 millones de dólares a nivel mundial tras su estreno en salas estadounidenses y su llegada a Latinoamérica, incluyendo el Perú, siendo uno de los largometrajes más vistos en las últimas semanas.

La película, basada en el personaje de dicción creado por Roald Dahl en sus libros infantiles, estuvo en el primer lugar, consiguiendo, además, 53,6 millones de dólares para Warner Bros en su segundo estreno en el mundo. Con un presupuesto de 12 millones, Wonka da la talla no solo por su estrategia comercial sino por su historia y su protagonista Timothée Chalamet, quien fue elogiado por los críticos.

Timothée Chalamet encarna a Willy Wonka en la película Wonka. | Fuente: Warner Bros

¿De qué trata Wonka, la nueva película con Timothée Chalamet?

Wonka se centra en los comienzos de Willy Wonka como chocolatero y los diversos obstáculos que tuvo que pasar para abrir la icónica fábrica de chocolate y llegar a convertirse en el maestro del chocolate.

"Basada en el personaje que protagoniza Charlie y la fábrica de chocolate, el libro infantil más emblemático de Roald Dahl y uno de los más vendidos de todos los tiempos, Wonka cuenta la historia de cómo el mayor inventor, mago y chocolatero del mundo se convirtió en el querido Willy Wonka que conocemos hoy en día", se lee en la sinopsis oficial.

Aquaman 2 pasa al segundo lugar y confirma caída de DC

Pese a estrenarse días antes de Navidad, Aquaman 2 parece ratificar el bajo rendimiento en taquilla que han tenido las películas de DC el 2023. El filme, protagonizado por Jason Momoa bajó al segundo lugar del ranking con 19,5 millones de dólares en el último fin de semana y 26 millones hasta el Año Nuevo.

“La película ha recaudado 84 millones de dólares a nivel nacional y 258 millones de dólares a nivel mundial después de dos semanas de su lanzamiento, a la par con eventuales decepciones de cómics como The Flash, The Marvels y Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, señala Variety.

Con un presupuesto de 205 millones de dólares, Aquaman y el Reino Perdido solo consiguió 40 millones en su primer fin de semana en Estados Unidos y otros 80 millones en el resto de países por lo que se perfila, según Variety, como “la última película de bajo rendimiento para DC”.