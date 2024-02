Timothée Chalamet no descarta estar en películas de cómics: "Si el guion fuera genial, lo consideraría"

Timothée Chalamet mencionó que no descarta participar en una próxima película de Marvel o DC, a pesar del consejo que le dio su amigo Leonardo DiCaprio de no involucrarse con “las drogas duras ni con los filmes de superhéroes”. En una reciente entrevista con The New York Times, el protagonista de Dune 2 también recordó su admiración por la trilogía de Batman: El caballero de la noche, de Christopher Nolan.

"Bueno, Leonardo DiCaprio me dijo: 'Ni películas de superhéroes ni drogas duras'. Lo cual me pareció muy bueno (...) ¡Los sigo a ambos! Pero la película que me hizo querer actuar es una película de superhéroes, Batman: El caballero de la noche. Si el guion fuera genial, si el director fuera genial, tendría que considerarlo", declaró el actor de Wonka.

En efecto, Leonardo DiCaprio, quien no fue nominado en los Oscar 2024, nunca ha protagonizado ninguna película de cómics de Marvel o DC hasta la fecha, demostrando su posición de no estar involucrado en el género de superhéroes.

En la misma línea, Timothée Chalamet tampoco ha estado en una producción de filmes de cómics pese a que sus compañeros de reparto en la segunda parte de Dune, Zendaya y Florence Pugh, sí son miembros del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en las películas Spiderman: de regreso a casa y Black Widow, respectivamente.

Timothée Chalamet brilló con su actuación del icónico personaje Willy Wonka el 2023. | Fuente: Warner Bros

Timothée Chalamet y su admiración por Batman, de Christopher Nolan

Por su parte, Timothée Chalamet resalta siempre su admiración por la trilogía de Batman: El caballero de la noche, de Christopher Nolan. Una de las primeras veces que el actor de 28 años habló del héroe oscuro de ciudad Gótica fue cuando recibió un premio del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York el 2018 por su actuación en el drama romántico Llámame por tu nombre.

“Cuando tenía 12 años, después de asistir a una de las presentaciones de ballet de mi hermana Pauline, le pedí a mi mamá y a mi abuela que vieran El caballero de la noche, de Nolan, conmigo (…) Fuimos a AMC Empire 25 en Times Square para ver la producción. La actuación de Heath Ledger en esa película fue visceral y viral para mí, y ahora tenía el gusanillo de la actuación”, relató.

Cabe resaltar que el 2014, Timothée Chalamet tuvo la oportunidad de trabajar con Christopher Nolan en el filme de ciencia ficción Interstellar donde interpretó un papel secundario como Tom, el hijo de Joseph Cooper (Matthew McConaughey).

Timothée Chalamet fue nombrado “el hombre más guapo” del 2023

A días de terminar el 2023, Timothée Chalamet recibió un nuevo reconocimiento como "el hombre más guapo del mundo en 2023" por el sitio web TC Candler.

Este reconocimiento es de una lista conformada por 100 famosos que es publicada anualmente por el sitio web mencionado. Chalamet venció a figuras como Jacob Elordi, Chris Evans, Michelle Morrone y Henry Cavill, quien en 2022 ocupó la cima y ahora pasó al segundo lugar.

