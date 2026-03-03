Warner Bros prepara una película de ‘Game of Thrones’: ¿Qué se sabe del proyecto?

Warner Bros. está preparando la primera película sobre la exitosa saga Game of Thrones (Juego de Tronos) que estará dirigida por Beau Willimon, guionista de Andor, según informó este martes Page Six.
El proyecto, todavía en fase de desarrollo, contará la historia de la conquista del rey Aegon I Targaryen, que también se encuentra en fase inicial en formato serie en la plataforma HBO.
Sin embargo, la revista señaló que no está claro si finalmente el proyecto saldrá adelante tras la reciente adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance.
Tras seis temporadas de la obra escrita por George R. R. Martin, la plataforma de contenidos en línea comenzó a desarrollar House of the Dragon, la secuela que explica la historia de la familia Targaryen, 200 años antes de que los eventos que tuvieron lugar en Game of Thrones.
La vez que un actor de 'Juego de Tronos' visitó Perú
En junio de 2025, el actor danés Nikolaj Coster-Waldau que da vida al personaje de Jaime Lannister en la exitosa serie de HBO Juego de Tronos visitó el Humedal Pantanos de Villa para grabar un episodio del documental An Optimist's Guide to the Planet, o Una guía optimista sobre el planeta, del director Mark Stevenson.
Fue la Municipalidad de Lima la que compartió el video en donde se dio a conocer que el actor de películas como Mamá y Oblivion vino al Humedal Pantanos de Villa para la grabación junto con la productora canadiense Cream Productions.
“Este lugar es sorprendente cuando estás en una ciudad del tamaño de Lima con más de 10 millones de personas y luego la importancia de tener lugares donde se puede respirar naturaleza es muy importante y es hermoso, es un gran lugar. Estoy seguro de que mucha gente en Lima viene aquí y lo disfruta”, declaró Nikolaj Coster-Waldau.