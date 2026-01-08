Javier Corcuera denuncia retiro de funciones de su documental 'Uyariy' el mismo día de su estreno

El director peruano acusó censura tras la reducción de funciones de su más reciente documental en cines de Lima y el sur del país, horas antes de su llegada a la cartelera comercial.

El cineasta peruano Javier Corcuera denunció este jueves la reducción y retiro de funciones de Uyariy, su más reciente documental, el mismo día de su estreno en la cartelera comercial. Según indicó, la película fue retirada sin previo aviso de varios cines del país y reprogramada en horarios poco accesibles en Lima.

Corcuera es una de las figuras destacada en el cine documental peruano. En 2007 ganó el Goya por Invisibles, proyecto colectivo que aborda la violencia armada en distintos países. Su filmografía también incluye títulos como La espalda del mundo, La guerrilla de la memoria, Invierno en Bagdad, No somos nada y Sigo siendo.

Uyariy —que en quechua significa “escuchar”— es definida por su director como “una invitación a visibilizar la herida de un país atravesado por la impunidad y la injusticia”. Sin embargo, su llegada a las salas se ha visto empañada por la disminución de proyecciones, especialmente en el sur andino.

¿Qué pasó con Uyariy?

El mismo día de su estreno en cines, Corcuera difundió un comunicado a través de redes sociales en el que expresó su rechazo al trato recibido por la película. “Ante el maltrato a Uyariy, que tras haber sido anunciada fue retirada a última hora de la cartelera en el sur del país y asignada a horarios inaccesibles en los cines de Lima, los productores y el director solicitamos a los cines comerciales que repongan su proyección en el sur andino y modifiquen las funciones en Lima para permitir la asistencia del público”, señaló.

El realizador también pidió respeto por las personas involucradas en la producción, por los espectadores y por el cine peruano. Además, advirtió que, de no atenderse sus solicitudes, evalúan retirar la película de la cartelera. “Si fuese así, lo antes posible comunicaremos la forma en que se podrá ver Uyariy en todo el Perú”, indicó.

La película reúne testimonios, música andina e imágenes del altiplano para narrar 200 años de historia silenciada.Fuente: Intermedia Producciones

¿De qué trata Uyariy?

Uyariy revela un patrón histórico de represión vivido en el sur del Perú a lo largo de los últimos 200 años. El documental reúne testimonios de madres y familiares de víctimas, imágenes del altiplano, cantos de protesta y las voces de jóvenes y comunidades que aún cargan con el duelo y la resistencia.

“Esta historia se cuenta desde las familias y las víctimas, pero también desde las voces y la música de Puno. A través de esas canciones se inicia un viaje de memoria por 200 años de república en los territorios quechuas y aymaras”, explica Corcuera.

La película propone una narrativa poética, política y profundamente humana. Es un recorrido por la memoria colectiva construido desde la música popular andina y los silencios del altiplano, que evocan a los caídos durante las protestas contra el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte en Juliaca, en 2023.

Estreno y recorrido del documental

Uyariy tuvo su estreno en 2025 durante la edición 29 del Festival de Cine de Lima. Medio año después, el documental llegó a la cartelera comercial el jueves 8 de enero de 2026.

El filme evoca las protestas en Juliaca de 2023 desde una mirada poética, política y profundamente humana.Fuente: Intermedia Producciones

