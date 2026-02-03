'Adorable Cupida': fecha de estreno, elenco, tráiler y de qué trata la nueva película peruana filmada en Oxapampa

La cinta nacional, protagonizada por la pequeña Ivanna R. Palma, llega a las salas de cine este 12 de febrero con una historia familiar ambientada en la selva central del Perú.

El cine peruano suma un nuevo estreno a la cartelera comercial este 2026. Se trata de Adorable Cupida, una producción nacional de corte familiar que llegará a los cines de todo el país el próximo 12 de febrero. La película busca destacar por su propuesta visual y su enfoque en la diversidad cultural de la selva central.

Un elemento diferenciador de la cinta son sus paisajes. Fue filmada íntegramente en la provincia de Oxapampa, incluyendo sectores como Pozuzo y Villa Rica. La producción resalta la herencia cultural austroalemana fusionada con la identidad andino-amazónica de la región, mostrando lugares y tradiciones como parte fundamental narrativa de la historia.

¿De qué trata Adorable Cupida?

La historia sigue a Alba, una niña que vive en un entorno rural rodeada del afecto de su familia. Motivada por su inocencia, decide asumir el rol de una "pequeña cupido" para intentar mejorar la convivencia y las relaciones de los habitantes de su comunidad.

Sin embargo, la trama profundiza en el aprendizaje emocional de la protagonista al descubrir que el amor y los vínculos humanos presentan complejidades y contradicciones que van más allá de su imaginación infantil.

¿Quiénes actúan en Adorable Cupida?

La película cuenta con un reparto que combina nuevos talentos con rostros conocidos de la escena nacional:

Ivanna R. Palma

Cecilia Tosso

Miguel Arce

Ingrid Altamirano

Titi Plaza

Fiorella Flores



¿Cuándo se estrena Adorable Cupida?

La película se perfila como la opción principal para el público familiar de cara a la celebración del Día del Amor y la Amistad. Adorable Cupida se estrena este jueves 12 de febrero en la cartelera nacional.