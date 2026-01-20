Berlinale 2026: cortometraje peruano 'Allá en el cielo' se estrenará mundialmente en el Festival de Berlín

El filme del director Roddy Dextre fue seleccionado en la sección Generation 14plus y competirá por el Oso de Cristal. Su estreno mundial está previsto para febrero de 2026.

El cine peruano vuelve a decir presente en uno de los festivales más importantes del mundo. El cortometraje Allá en el cielo, del director Roddy Dextre, fue seleccionado para la Berlinale 2026 y tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Berlín, que se celebrará en febrero.

La producción, titulada internacionalmente como Nobody Knows the World, formará parte de la sección Generation 14plus, dedicada a obras que retratan con sensibilidad y profundidad las experiencias de la adolescencia y la juventud. Además, competirá por el Oso de Cristal, uno de los reconocimientos más destacados de esta categoría.

Se trata del primer trabajo acreditado de Roddy Dextre, quien asume también los roles de guionista y productor del cortometraje. Su selección confirma el interés sostenido de la Berlinale por nuevas voces del cine latinoamericano y, en particular, por el cine peruano emergente.

¿De qué trata Allá en el cielo?

Según la sinopsis compartida por la Berlinale, la historia se sitúa en los márgenes de Lima y sigue a Chito, un niño de once años que cuida palomas mensajeras utilizadas por su hermano en el tráfico de drogas. Tras un episodio de violencia que irrumpe brutalmente en su infancia, el duelo y un gesto inesperado de humanidad abren la posibilidad de otro destino.

El cortometraje, de 18 minutos de duración, cuenta con las actuaciones de Ransés Naranjo Franco, Gabriel Merino Dorival, Kenyi Farfán Baique y Santiago Solórzano Zevallos. Se trata de una coproducción entre Perú, Colombia, España y México.

Más producciones latinas en la Berlinale 2026

Este martes se confirmó que el Festival de Berlín, uno de los escenarios más prestigiosos del cine mundial, celebrará su edición 76 del 12 al 22 de febrero de 2026, con una destacada presencia latinoamericana en la competencia oficial.

Entre los títulos seleccionados figuran Moscas, del mexicano Fernando Eimbcke; Rosebush Pruning, del brasileño Karim Aïnouz; y Josephine, de la directora brasileño-estadounidense Beth de Araújo, que competirán junto a otros 19 largometrajes por el Oso de Oro.

La selección oficial también incluye producciones protagonizadas por figuras de renombre como Amy Adams en At the Sea y Juliette Binoche en Queen at Sea, además de una delicada propuesta de animación japonesa, A New Dawn.

Perú en la Berlinale

La presencia peruana en el Festival de Berlín se ha consolidado en los últimos años. En la edición anterior, el documental La memoria de las mariposas, de Tatiana Fuentes, se estrenó en la sección Forum y recibió una mención especial, además del Premio FIPRESCI. Ese mismo año, también se presentó Punku, de Juan Fernández Molero.

En 2024, Klaudia Reynicke presentó Reinas (Perú–Suiza) en la sección Generation KPlus, donde obtuvo el premio a Mejor Película, mientras que Raíz, de Franco García Becerra (Chile–Perú), recibió una mención especial en la sección Generation.

Sin embargo, el momento más emblemático del cine peruano en la Berlinale ocurrió en 2009, cuando La teta asustada, dirigida por Claudia Llosa y protagonizada por Magaly Solier, ganó el Oso de Oro a la Mejor Película, convirtiéndose en la primera y única producción peruana en obtener este galardón.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis