'Uyariy', el documental que aborda la tragedia de Puno bajo la mirada de Javier Corcuera, llega a los cines

A tres años de la masacre del 9 enero de 2023, que se llevó la vida de 18 civiles durante las protestas contra el Gobierno de la expresidenta Dina Boluarte en Juliaca, llega a las salas de cine Uyariy, la nueva película de Javier Corcuera.

Uyariy —"escuchar" en quechua— revela un patrón histórico de represión vivido en esta zona del Perú durante los últimos 200 años. Reúne testimonios de madres y familiares, imágenes del altiplano, cantos de protesta y las voces de jóvenes y de toda una comunidad que aún sostiene el duelo y la lucha.

"La película ha sido posible gracias al esfuerzo de un equipo incondicional y de muchas productoras que se han unido para documentar este momento histórico en el Perú, para que quede, perdure en el tiempo y que nunca vuelva a suceder. Esta historia se cuenta desde las familias y las víctimas, pero también desde las voces y la música de Puno, pues a través de esas canciones se inicia un viaje de memoria por 200 años de república en los territorios quechuas y aymaras", indica Corcuera en un comunicado.

A tres años de estos acontecimientos aún no se ha enjuiciado a los responsables.

Estreno de Uyari

Uyariy fue posible gracias a Intermedia Producciones en coproducción con La Mula, Quechua Films, el Instituto del Cine Madrid y Tamboura Films, con la colaboración de Otra Mirada. La película se estrena el jueves 8 de enero en cines de Lima, Puno y Cusco.

"Hagamos que estos testimonios y voces de lucha se escuchen, y que los peruanos nos unamos para poder llenar las salas. Necesitamos el apoyo de todos para alzar las voces silenciadas de Juliaca", agrega Corcuera.