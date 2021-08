El rompecabezas del Congreso

Escrito por Angélica Cerquín

Tras la juramentación de Pedro Castillo en el gobierno, existía una gran incertidumbre respecto a las posturas que las diversas bancadas tomarían al asumir sus cargos en el Congreso de la República. Al inicio todas las bancadas desfilaban en reuniones con el actual presidente e iban negociando con la bancada oficialista las posibilidades de algunas alianzas de cara a la instalación de la nueva Mesa Directiva. Sin embargo, a medida que las reuniones se realizaban, Perú Libre parece no haber tenido la capacidad de tender los puentes necesarios y a no desprenderse de diversas consignas políticas como lo es la Asamblea Constituyente; una propuesta que varias bancadas no están dispuestas a apoyar. Esto alejó a ciertas bancadas, que iban replegándose y unificándose en una amplia fuerza opositora que ahora aglomeraba a Avanza País, Renovación Popular, Fuerza Popular, Podemos Perú, Alianza Para el Progreso y Acción Popular. Es así que se vive el primer momento de demostración de poder de la oposición con la elección de la Mesa Directiva, en la que 79 congresistas se opusieron a la admisión de la lista oficialista para la elección y lograron que la lista dirigida por la oposición sea la elegida y encargada de dirigir el siguiente periodo parlamentario.

Desde ese momento en adelante, el oficialismo ha sufrido diversas derrotas, perdiendo no solo la Presidencia de la Mesa Directiva, sino también la Presidencia de diversas Comisiones estratégicas como lo es la Comisión de Constitución y Reglamento, Presupuesto y Cuenta General de la República, Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, hasta la más emblemática (y deseada por el sector castillista de la bancada de Perú Libre) la Comisión de Educación. Como resultado, se vieron relegados a la Presidencia de Comisiones menos prioritarias para su agenda parlamentaria. Además, en menos de un mes de asumido el gobierno, la oposición presentó diversas mociones en el Pleno, con la intención de interpelar a más de cuatro ministros que finalmente terminó en la renuncia del ex Canciller Hector Bejar. La alianza oficialista se vio reducida a 42 votos confirmados por las bancadas de Perú Libre y Juntos por el Perú.

"Lo que vemos son dos sectores claramente opuestos, de izquierda y derecha, con poco más de 40 votos cada uno; y varias bancadas con posiciones fluidas, a las que veremos viabilizando o bloqueando iniciativas de ambos sectores, principalmente las de APP y AP." | Fuente: Andina

Sin embargo, esta oposición no es tan unificada como parece. Tal como lo vemos en el voto de confianza al gabinete Bellido, como con algunas de las votaciones del Pleno del Congreso, la oposición se ve partida: por un lado, Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular (43 votos sumados), quienes vienen impulsando diversas mociones para interpelar a ministros, plantearon una negativa al voto de confianza del Gabinete; hasta animan especulaciones de una vacancia contra Castillo. Mientras por el otro lado, se tienen a las bancadas de Alianza para el Progreso y Acción Popular que vienen mostrando una postura de apertura al diálogo y prestas a “frenar el conflicto”, y que además han venido votando en contra en las mociones hostiles al oficialismo. El vocero APP, Eduardo Salhuana anunciaba que la bancada no respaldaría ninguna moción de censura contra los ministros[1], ni condicionará salida de ministros cuestionados[2] ya que “solo contribuye a generar inestabilidad política”. Con una posición similar, el vocero de Acción Popular, Carlos Zeballos, consideraba que el Gobierno recién estaba iniciando [3] por lo que no iban a ser una oposición destructiva al gobierno. [4] Esto muestra una serie de gestos conciliadores que parten la unidad de la oposición y que podrían ser los votos necesarios para que el oficialismo detenga, en un escenario crítico, una posible vacancia presidencial.

Es incorrecto ver al Congreso como una oposición monolítica (como se podría ver en el 2016) o como varias fuerzas con un alineamiento muy fuerte (como en el 2020). Lo que vemos son dos sectores claramente opuestos, de izquierda y derecha, con poco más de 40 votos cada uno; y varias bancadas con posiciones fluidas, a las que veremos viabilizando o bloqueando iniciativas de ambos sectores, principalmente las de APP y AP. De ellos dependen las políticas públicas o el nivel de fiscalización al Ejecutivo que finalmente logre el Congreso.

