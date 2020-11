La pandemia y los futuros del Perú

El Perú ha sido uno de los países más afectados por la pandemia de la COVID-19 en el mundo. Desde su llegada, las capacidades estatales y del gobierno se han visto completamente rebasadas por la magnitud de la emergencia. El Estado, especialmente el MINSA, no estaban preparados para afrontar un reto como este, no sólo en infraestructura; también en equipos de dirección, recursos humanos, procesos, etc.

Y es en medio de este contexto que se nos vienen a la mente las preguntas: ¿Qué hubiera pasado si el país se hubiera preparado con anticipación? ¿Se hubiera tenido un sistema de salud con mayor capacidad de respuesta a una epidemia? ¿Cuántas empresas y empleos se hubieran conservado y, sobre todo, cuántas vidas se hubieran podido salvar?

Como bien sabemos, no es posible viajar al futuro ni al pasado. Pero sí podemos ganar tiempo a través de la construcción de escenarios. Escenarios que nos brinden una pluralidad de futuros posibles, que nos permitan prepararnos con anticipación y reforzar nuestra capacidad para manejar los posibles eventos. Escenarios que nos permitan repensar los diagnósticos de nuestros problemas actuales considerando los futuros posibles de lograrse.

Recientemente, el presidente del Centro Wiñaq, Sebastiao Mendonca Ferreira hizo una presentación en TedxTukuy, para compartir la experiencia acerca de un proyecto de generación de escenarios para el Perú 2050 organizada por el diario El Comercio. Este proceso ha involucrado cerca de 100 personas con amplio conocimiento del país. Los 4 escenarios del Perú en el 2050 fueron construidos después de la exploración de las grandes tendencias que moldearán el mundo en el cual el Perú evolucionará en los próximos 30 años.

El primer escenario es el Perú Inercial, el que continúa con las mismas capacidades y falencias actuales, sin lograr realizar mayores cambios. La economía sigue creciendo, pero las desigualdades persisten, manteniéndose aún altos índices de informalidad en la población económicamente activa, con una salud pública y educación de cuestionable calidad. Este escenario, en general, presenta un clima nacional de insatisfacción y frustración por no generar oportunidades más justas para el progreso. Es muy parecida a nuestra realidad actual en la que el ciudadano considera precisamente que son estos (y la corrupción) los principales problemas del Perú, según la última encuesta de IPSOS.

En el segundo escenario tenemos el Perú Fragmentado. En este el Estado ha perdido su capacidad para gobernar el país. Las confrontaciones políticas se volvieron parte del cotidiano nacional y los consensos se hicieron imposibles por las confrontaciones de poder. Las continuas crisis políticas que se viven actualmente, entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, son cada vez más frecuentes. El Estado es incapaz de gobernar, se agudizan las diferencias sociales y el deterioro de los servicios públicos. La misma economía cae en recesión con muchas quiebras de empresas y despidos masivos. El espíritu “emprendedor” de la población se mantiene, pero tiene menores posibilidades de éxito. En este escenario el Índice Global del Hambre en el Perú (IGH) aumentaría casi al doble, regresando a lo registrado en la primera década del siglo, retrocediendo los avances registrados. En este escenario, los únicos beneficiados son los grupos ligados al gobierno, los caudillos locales y el crimen organizado. Es un país dominado por el caos. Sin mayor expectativa de progreso la juventud emigra en forma masiva.

El tercer escenario, es el Perú Autoritario. Un país gobernado por un régimen autoritario, representativo de un grupo minoritario que se presenta como la única opción para evitar el caos y proteger la democracia. Sin embargo, la realidad es distinta del discurso político pues el gobierno se dedica a destruir los avances democráticos de la sociedad peruana. Es una sociedad políticamente polarizada, en donde muchos peruanos consumen su inteligencia y capacidades en las confrontaciones en vez de utilizarlas para el progreso. Si bien los servicios públicos siguen operando, las brechas socioeconómicas se vuelven más agudas. La mayoría de la población sigue en la dura lucha diaria de la informalidad. Es una sociedad en la que las personas viven con temor, en donde las aspiraciones a un país democrático se ven muy lejanas.

Por último, tenemos el escenario con mejor futuro, el Perú Desarrollado. Este es un Perú en el que la mayoría de la población ya es de clase media con un ingreso per cápita tres veces mayor que el actual. Es un país en que las diferencias sociales no han desaparecido pero que la economía avanza hacia un mayor nivel de inclusión social y fortalecimiento de la democracia, en que los servicios públicos, como salud, educación y seguridad, han mejorado cualitativamente. La economía ya es mayoritariamente formal pues el sector formal se ha expandido y ha absorbido a la mayoría de los trabajadores del país. La población en su mayoría considera que el país está en un buen camino. En este escenario se habrán superado varios problemas sociales y el crecimiento se orientaría al desarrollo del capital humano, la reducción de las fracturas sociales y el soporte a la creación de riqueza.

| Fuente: Diseños por Jupio Ishiyama

Todos ellos son escenarios posibles para nuestro país. Dos de ellos, si se vuelven reales traerán muchas consecuencias negativas para la población. Lo preocupante es que la pandemia ha generado un clima de desconcierto y frustración que favorece el caos y el autoritarismo, haciendo más probables los escenarios negativos.

El expositor concluye su presentación explicando que, a pesar de esas tendencias, el escenario Perú Desarrollado sigue siendo posible, y que para avanzar en esa dirección es necesario que la población tenga confianza en el futuro, que pueda creer en una ruta de progreso basada en el trabajo y el emprendedurismo. Y concluye diciendo que, si logramos que el Perú se enrumbe hacia ese escenario, millones de personas tendrán motivos para celebrar.

Es oportuno que cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿qué podemos hacer para evitar los escenarios negativos y construir los caminos para el Perú Desarrollado?

