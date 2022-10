El “Oscar” para la conservación de la naturaleza

¿Se imaginan la historia del Perú sin personalidades como Miguel Grau, o la del deporte peruano sin Lolo Fernández? No hay tema ni sociedad a quien le falte nombres de personalidades ejemplares, si no de héroes. Personas que con sus acciones y comportamiento ejemplar han marcado una ruta que es reconocida, recordada y emulada. En la paz, en las guerras, en las artes, en el deporte, en la ciencia, en las luchas sociales, y también en la conservación de la naturaleza. El Perú de hoy, lleno de riquezas y bellezas naturales, muchas de ellas cuidadas en nuestro sistema nacional de áreas protegidas, es el producto del esfuerzo de muchos profesionales que han dedicado su vida para que hoy las disfrutemos. Justamente, para recordar y servir como ejemplo a las generaciones siguientes la sociedad civil del país ha creado un evento nacional, el “Oscar de la conservación”, el Premio para la Conservación Carlos Ponce del Prado.

Este premio otorga un reconocimiento y fondos a personas que están destacadas por su trayectoria, logros y también capacidad de acción relacionados a la conservación de la naturaleza. Pero el premio es mucho más que eso. El evento de la premiación es un momento unificador del movimiento ambiental peruano, donde las diferentes visiones, especialidades, culturas y pasiones se reconocen en una misma dirección. Es un evento feliz, donde se visibilizan los esfuerzos, de hoy y de ayer, y donde se hace manifiesta una continuidad intergeneracional, tan difícil en estos días. Este también es un espacio para recordar la figura de Carlos Ponce del Prado, uno de los protectores de la naturaleza más importantes y queridos de nuestra historia moderna y un referente para los jóvenes y la sociedad en su conjunto.

Es importante reflexionar sobre la inusual existencia de un evento de esta naturaleza, sin paralelos en Latinoamérica. Lo que empezó como una remembranza de un personaje entrañable, se convirtió en casi una institución, que premia a personas que destacan en sus respectivos ámbitos y cuya trayectoria es un referente estimulador. El premio llama a nominados en categorías como Artífice de la Conservación, Guardaparque Ilustre, Guardaparque Destacado, Joven Conservacionista Destacado y Personalidad Ambiental. Y cuenta con un equipo técnico que selecciona cuidadosamente a los candidatos, que reconoce las necesidades y tendencias que el movimiento de conservación requiere desarrollar.

| Fuente: Sernanp

Shaleyla Kelez es una joven estudiante lidera y organiza a sus compañeros en la defensa de la fauna marina, y en particular, de las raras especies de tortugas. Celsa Ortiz, una mujer indígena y lideresa en su labor de guardaparque en la Reserva Comunal Yánesha no solo patrulla el área protegida, sino educa a la población en su trabajo cotidiano. Sofía Rubio, una joven emprendedora de econegocios, no solo ha tenido éxito en su empresa, sino que ha resaltado el valor de los bosques naturales. Pablo Venegas, biólogo, descubre constantemente nuevas especies de anfibios únicos para el Perú. Ellos, y todos los demás galardonados nos enseñan, inspiran, y llenan de orgullo. Con 13 años y con más de 80 premiados, el “Premio para la Conservación Carlos Ponce del Prado” se ha convertido en el Oscar de la Conservación en el Perú, paralelo a otros premios internacionales como el Goldman o el Whitley, pero tal vez con mayor significado e identificación.

El premio además ha mostrado que es un excelente impulsor de iniciativas transformadoras por una diversidad biológica protegida y puesta en valor. Los aportes económicos a los ganadores han servido para dar forma o consolidar proyectos de invalorable alcance, sean estas iniciativas de conservación voluntaria, trabajo con pobladores locales, estudios complementarios, u otros. Los jóvenes, profesionales, guardaparques y demás amantes de un Perú natural y saludable aspiran a ser parte de él, y quien sabe, a estar en la lista de nominados y ganadores. Para mas información sobre los detalles para nominar a su personaje favorito, ingrese a este link: www.premiocarlosponce.pe

Únete a nosotros en el evento a realizarse este 28 de noviembre.

