La esperanza viva: Millennials del Perú

El Perú es un gran país, pero con graves problemas de fondo. Estamos a pocos meses de llegar al bicentenario y sabemos que nuestra agenda pendiente tiene que hacer frente a problemas que no nos dejan avanzar como país. Me refiero a la corrupción, la informalidad, la intolerancia, la pobreza, entre otros. Hoy tenemos un nuevo presidente, Francisco Sagasti, que ingresó luego de una significativa crisis a raíz del ingreso del señor Merino, quien fue mandatario por 6 días tras la salida del ex presidente Vizcarra, que fue destituido por el Congreso debido a un proceso de vacancia por presunta inmoralidad en la gestión.

Todo lo vivido en las últimas semanas, las marchas pacíficas de miles de jóvenes en las calles reclamando un gobierno más transparente, nos recuerda que vivimos en un país en vías de desarrollo; con graves problemas institucionales, pero con una población capaz de sobrellevarlos y salir adelante pese a las dificultades. Nuestros jóvenes han vuelto a hacer historia en las calles y nos han demostrado que no son indiferentes a los problemas del país.

Dos vidas inocentes enlutaron el país y nos devolvieron la esperanza. Los millennials están ahí dando señales de que vivimos en un país unido pese a las diferencias. Como decían los carteles, “Merino, te metiste con la generación equivocada”. Sin duda, esta generación ha repetido la historia de hace 20 años cuando los jóvenes de aquel entonces, que hoy tienen más de 40 años, salieron a las calles en la histórica marcha de los 4 suyos, que marcó la caída del gobierno Fujimori- Montesinos en el 2000.

"Nuestros jóvenes han vuelto a hacer historia en las calles y nos han demostrado que no son indiferentes a los problemas del país". | Fuente: RPP

Hoy nos queda seguir trabajando y remando para construir una cultura democrática, donde todos los ciudadanos puedan estar empoderados y ser participativos, cumpliendo sus deberes y exigiendo sus derechos. Participando de manera activa, con diálogo, y denunciando también cuando se trata de actos no éticos. Esa es nuestra verdadera misión como ciudadanos, ser socialmente responsables en nuestros actos en todo momento, promover procesos sostenibles y de cuidado a las personas y al medio ambiente en todos los ámbitos donde nos toca trabajar. Si queremos un mejor país, como todos anhelamos, tenemos que hacer cambio desde cada uno de nosotros. No esperar que el cambio venga del gobierno, del vecino, de los otros. El verdadero cambio se inicia en cada uno de nosotros como ciudadanos comprometidos con nuestro propio desarrollo personal y del país.

