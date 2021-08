La marca Cajamarca y el desarrollo de las industrias creativas en el Perú

Hace unos días asistimos al estreno mundial de la marca Cajamarca en el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva en Lima. Un acontecimiento con el que en palabras de su gobernador Mesías Guevara, se busca resaltar el patrimonio histórico, cultural y natural permitiendo a su vez destacar los productos de mayor insignia de la región. La simbología utilizada en su diseño llama particularmente la atención y encaja perfectamente con su eslogan: “la alegría del Perú”. Un mensaje de enorme valor, por cuanto se corresponde con un atributo positivo que atrae el deseo e interés por conocer su origen.

Asimismo, tuve la inmensa suerte y oportunidad de poder estar presente en el set de grabación de otro fruto de formidable creatividad y belleza. La grabación de una versión original e inédita del Himno Nacional en lenguas originarias a cargo de dos figuras peruanas de relevancia mundial, Julie Freundt y Sylvia Falcón. El 28 de Julio de 2021, día solemne de celebración del Bicentenario del Perú, se llevó a cabo de igual manera el estreno mundial de tan inigualable creación, que a buen seguro les hará estremecerse de emoción ante tanto encanto, delicadeza y hermosura sin parangón.

A la izquierda Sylvia Falcón y a la derecha Julie Freundt. | Fuente: Luis Ortigueira

Pensemos ahora el aspecto en común que guardan ambos casos. Como podrán imaginar no es otro que ser fruto de la creatividad de sus autores. Una creatividad sin la cual no es posible diferenciarse, transmitir sentimientos e innovar. Y de eso se trata, de no dejar impasibles a aquellos que nos observan para provocar en ellos una emoción que se plasme en conducta y una reacción, un deseo y un aliento por conocernos, por visitarnos, por disfrutar de todo lo que somos, de nuestros productos, de nuestra tierra, de nuestros sabores, de nuestra historia, de nuestra cultura, en definitiva, de un Perú inigualable.

Sabemos que para destacar y potenciar una marca es imprescindible contar con los recursos y capacidades necesarios para que esta se sostenga y perdure en el tiempo. Y es que dado que ya ha sido evidenciada la existencia de relación entra la innovación y el desempeño económico, no es menos conocida la necesidad de creatividad para que se lleve a cabo dicha innovación. Es por ello por lo que, como nos comenta Harry Orsos, presidente de la asociación de industrias creativas del Perú ASÍCREAPERÚ, en un mundo marcado por la alta competencia provocada por la diferencia del desarrollo industrial entre países, hay que poner en valor aquello que nos hace únicos y nos identifica.

Es así que potenciar a los creadores autóctonos resulta imprescindible para la creación de valor para el cliente; un cliente deseoso de conocer nuestra cultura tal y como se viera reflejado durante la exposición que sobre el Camino del Inca se desarrollara en el Smithsonian en Washington y que originara a la postre la visita de miles de turistas deseoso por vivir una experiencia única a nuestro encuentro.

Debemos de ser conscientes que hay aspectos en el Perú de enorme atracción y que a su vez son fruto de la creación y creatividad peruana, como es el caso de Machu Picchu, que es considerada una de las 7 maravillas del mundo; por lo que no solo la debemos preservar sino también potenciar como motor de atracción. Para ello, deberíamos plantearnos si la mejor forma de gestionarla es contribuyendo a una mayor accesibilidad directa a través de conexiones aéreas internacionales. Asimismo, tenemos que pensar en potenciar de forma conjunta otras locaciones dentro del Perú, en búsqueda de generar riqueza y desarrollo turístico en el país a través de la sinergia entre destinos como, por ejemplo, Cajamarca y Cusco.

María Eugenia Cerna, asesora jurídica de ASÍCREAPERÚ, nos comenta que existen activos creativos de nuestras culturas ancestrales con capacidad de apoyar la generación de riqueza a través de su puesta en valor. Diseños que hicieron historia y por los cuales el mundo nos reconoce y nos valora. Si bien, ahora es momento de que nuevas generaciones tomen el relevo a partir del desarrollo de sus propios activos, dando lugar a una cultura moderna que acerque al mundo una nueva visión de nuestra realidad a partir de sus expresiones culturales.

De la misma manera Nelli Escudero, miembro y directora de producción en ASÍCREAPERÚ, nos revela que todo esfuerzo es poco a la hora de hacer destacar a nuestros creadores, pues son las creaciones únicas y singulares las que nos permiten mostrar lo mejor de nuestra tierra.

Por último, les invito a partir de hoy a comprobar con sus propios sentidos estos tres ejemplos del talento peruano y con ello me despido no sin antes desearles un Feliz Bicentenario.

