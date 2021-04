¿Qué nos espera de aquí en adelante?

La democracia es un sistema político que soporta mucho más de lo que podemos imaginar, llega incluso a sobrevivir a la incompetencia de los representantes y las instituciones. La “ignorancia” de los votantes es un inconveniente para los que quieren despotricar contra la ideología con la cual comulgan. Habría que determinar de manera efectiva si lo político, es decir, la gestión de intereses en conflicto, la toma de decisiones con un saber insuficiente y el esfuerzo por lograr compromisos sostenibles es un tema transversal en nuestra nación. No habría que quedarse en la política como actividad necesaria sino recoger la otra dimensión que multiplica las posibilidades de desarrollo comunitario.

¿Cuáles son las exigencias que se reclaman en estos días? Por una parte, tenemos algunos analistas exhortando a los votantes a exigir que los candidatos moderen su discurso y, por otra parte, tenemos otro sector de analistas que, al contrario, exhortan a los votantes a mantenerse firmes en sus convicciones ideológicas. Finalmente, de lo que se trata es, como en todo concurso, ver qué candidato o candidata suma y recoge mejores propuestas de todas las partes. Aquí lo urgente es la necesidad que surge de la desigualdad extremadamente palpable en la sociedad (es tan palpable que hasta golpea). Radicalizar discursos o moderarlos no ayuda en nada a la familia que pierde un ser querido ante la desesperación de no poder hacer nada frente a este virus. En cambio, encontrar puntos en común que tengan lo mínimo indispensable de sensatez en cuanto a justicia social y bien común es lo necesario. Nadie dudará que la fórmula muerte, hambre y desigualdad más pandemia es letal. Sin embargo, volver al inicio y pensar que los votos son representación de la “ignorancia” es una falta de empatía absolutamente real.

"Los problemas de la democracia no deberían de interpretarse como consecuencia de la ignorancia de la gente o de la incompetencia de los políticos. Sino en nuestra incapacidad, desde un inicio, de hallar soluciones perfectas". | Fuente: Freeimages

En lo que sí deberíamos concentrarnos es en la verdadera ignorancia que acompaña lo político. Los problemas de la democracia no deberían de interpretarse como consecuencia de la ignorancia de la gente o de la incompetencia de los políticos. Sino en nuestra incapacidad, desde un inicio, de hallar soluciones perfectas. Y es que partimos desde ese estado de ignorancia para encontrar respuestas que no serán infalibles sino un camino de ensayo y error. La democracia no se puede dar esos lujos, lamentablemente, y hoy no estamos en esas condiciones.

La sensación de orfandad es profunda entre los peruanos porque no hay un Estado que abrace y responda con responsabilidad. No es problema del mercado velar por ausencias. Todo lo contrario, su problema radica en encontrar esas ausencias para suplirlas con consumo. La ausencia de tantos y tantas peruanos y peruanas nos obliga a exigir un marco democrático empático, solidario y responsable. Exigir un continuismo de modelo exprimidor de necesidades sería deshonrar la memoria de todos y todas las que ya no se encuentran aquí. Como peruanos y peruanas no merecemos menos.

