Vacunas contra la COVID–19 y logística

Una cadena de suministro o red de valor es una compleja red de IC3 (Integración Comunicación, Colaboración y Confianza) entre todas sus entidades u organizaciones. Cuando leemos nota digital en nuestro teléfono, tablet, computadora o cualquier dispositivo, todos los datos pasa por una compleja red basada en el internet. ¿Qué pasaría si alguno de los puntos o nodos se cae o simplemente, nuestro router se cae?

Este mismo escenario sucede con el transporte y distribución de productos desde el productor, pasa por una innumerable red de organizaciones y al final llega al usuario. ¿Qué pasaría si alguna de las operaciones se desincroniza o, simplemente, se cae?

Si a estos escenarios le agregamos el factor de colapso humanitario y el sufrimiento de la población de esta pandemia ¿qué podemos hacer? En el año 2019, en el libro Handbook of Research on Urban and Humanitarian Logistics se discutieron diversos casos a nivel mundial.

Estos escenarios nos abren la discusión mundial de esta semana, el inicio de la vacunación en el Reino Unido ¿Cuál es la perspectiva desde las operaciones y logística? ¿Cuál sería el escenario del Perú? ¿Cómo hacemos frente a este gran desafío logístico complejo en plena revolución 4.0?

El objetivo es claro de vacunar en una primera etapa al 60% de la población adulta antes del primer semestre del 2021. Pero si hablamos de las condiciones para llegar a este objetivo; estas se conocen parcialmente y requerimos una mayor información para modelar este complejo sistema operacional y las condiciones médicas para el tratamiento y aplicación de las vacunas.

Estas vacunas actualmente son los bienes más preciados, estamos en una lista en espera para acceder y tiene un valor incalculable frente a las cifras de fallecidos en nuestro país, casi 100 por 100 000 habitantes, según las cifras oficiales. Si la comparamos con la vacuna de la difteria, estas están disponibles en casi todos los centros de salud, se puede acceder de manera gratuita o tienen un valor establecido, conocemos las condiciones de distribución, se ha aplicado preventivamente durante años en país y conocemos sus condiciones médicas para el tratamiento y aplicación.

| Fuente: AFP

El primer gran desafío desde las operaciones y logística es mantener la cadena de frío. Algunas vacunas requieren entre menos -80 y -50 grados centígrados, en un país donde la cadena de frío más eficiente llega a los -20 grados centígrados y la mayoría de las operaciones están en el rango de -8 grados centígrados.

El segundo gran desafío es llegar al objetivo de llegar al punto de vacunación del 60% de la población adulta antes de primer semestre del 2021, 15 millones de personas o 15 millones de casos y condiciones individuales. Si consideramos dos dosis en 21 días, serían unos 30 millones de entregas individuales en una ventana de tiempo 21 días.

El tercer gran desafío es modelar los controladores logísticos: instalaciones, inventario, transporte, información y aprovisionamiento. La articulación con las redes locales en un país con una geografía tan variada y con una ineficiente estructura de interconexión con las comunidades.

El cuarto gran desafío desde la logística humanitaria es reducir los costos de deprivación y controlar la convergencia de materiales.

El quinto gran desafío es mantener un modelo de equilibrio en un escenario de desastre, el cual impacta las diferentes dimensiones del ser humano: públicas, comerciales, económicas y logística, entre otras.

Y el sexto y último gran desafío es establecer y ejecutar un plan multidisciplinario entre todos los actores participantes este gran desafío nacional, superar esta pandemia en nuestro bicentenario nacional 2021.

