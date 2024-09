La Cumbre del Futuro de la ONU es una reunión fundamental de líderes mundiales, responsables de políticas, expertos y partes interesadas para debatir y abordar los desafíos globales más urgentes y las oportunidades para el futuro. La Cumbre sirve como plataforma para la colaboración, el diálogo y la acción sobre cuestiones clave como el desarrollo sostenible, el cambio climático, la paz y la seguridad, los derechos humanos y más. Este evento ofrece una oportunidad única para que los líderes mundiales se reúnan y debatan sobre los desafíos globales complejos que trascienden las fronteras y requieren acciones colectivas. Problemas como el cambio climático, la pobreza, la desigualdad y los conflictos no pueden ser abordados eficazmente por un solo país. La Cumbre permite gestar soluciones innovadoras y compromisos para abordar estos desafíos a nivel global sobre la base de las experiencias adquiridas en distintas latitudes. Como resultado esperado de este vital encuentro, se intenta consensuar una agenda global para abordar los principales desafíos contemporáneos de la humanidad cuya naturaleza transfronteriza demanda acciones colectivas a escala planetaria.

Vivimos en tiempos de grandes volatilidades, incertidumbres, complejidades, ambigüedades y disrupciones. Alrededor nuestro, masivos cambios están discurriendo demasiado acelerada e intensamente, y es muy limitada nuestra capacidad de respuesta ante desafíos de tal magnitud. Esto es particularmente evidente en la esfera de las relaciones internacionales, y más específicamente en la de la gobernanza global. Como humanidad enfrentamos ahora impresionantes posibilidades; pero también gravísimos riesgos, ante los cuales venimos mostrándonos incapaces de forjar mecanismos de gobernanza que nos permitan darles cara. Estamos ya en vísperas de conmemorar el octogésimo aniversario de las Naciones Unidas (ONU) -admirable logro de la posguerra- pero nuestros gobernantes y representantes diplomáticos no han sido capaces de acordar reformas institucionales suficientes que le permitan a esta asamblea de la humanidad adecuarse a los emergentes desafíos. Peor aún, como lo evidencian los actuales conflictos armados y desastres naturales en diversas latitudes del planeta, los antagonismos y la parálisis están ganando terreno y erosionan nuestra ya frágil sostenibilidad.

Oscar Schiappa-Pietra Experto en gestión pública y en asuntos internacionales

Catedrático, Pontificia Universidad Católica del Perú. Magister en Gestión Pública, Kennedy School of Government, Harvard University; Magister en Derecho Internacional y Comparado, George Washington University; Magister en Planeamiento y Políticas Sociales, London School of Economics and Political Science; Magister en Derecho con Mención en Derecho Internacional Económico, Pontificia Universidad Católica del Perú; Licenciado en Derecho y Abogado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Candidato a Doctorado, Universidad de Salamanca.