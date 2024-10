Migración climática internacional: nueva oportunidad para el Perú

Sería aconsejable establecer un mecanismo público-privado para abordar concertadamente la elaboración y la implementación de una estrategia para la captación de migrantes climáticos extranjeros. No debiéramos desaprovechar esta nueva oportunidad como ya lo ha ocurrido con la reciente tendencia de relocalización global de centros de producción conocida como nearshoring, que países como México y Colombia sí están promoviendo.

Pero la decisión de migrar hacia otro país es compleja y requiere la consideración de variados factores. Por ejemplo, los factores que podrían influir en la decisión de migrar de los Estados Unidos a América Latina para evitar desastres naturales pueden incluir percepciones de seguridad y riesgo, incluyendo la seguridad jurídica, es decir la adecuada tutela de los derechos de las personas; el acceso a recursos e infraestructura; la existencia de lazos familiares o conexiones culturales con un país específico, incluyendo la no existencia o superación de barreras lingüistícas; así como consideraciones económicas. Además, algunas personas o familias pueden estar buscando un entorno menos poblado o más rural para escapar de posibles desastres, o pueden estar buscando un estilo de vida o clima diferente.

Ante tales escenarios, empiezan a generarse flujos masivos de migración de personas en busca de localidades de sustanciales menores riesgos relacionados con el cambio climático. Muchos de los habitantes de la costa sur de los Estados Unidos son adultos mayores que se radicaron allí en consideración a sus condiciones climáticas menos severas, de modo que migrar hacia el norte de su país o hacia Canadá no es una opción viable o atractiva. Y, como suele decirse, toda crisis crea a la vez oportunidades: la mayoría del territorio del Perú está menos expuesto a riesgos de desastres naturales causados por el cambio climático y goza de condiciones climáticas relativamente benignas en comparación con las existentes en latitudes más lejanas de la línea ecuatorial.

Oscar Schiappa-Pietra Experto en gestión pública y en asuntos internacionales

Catedrático, Pontificia Universidad Católica del Perú. Magister en Gestión Pública, Kennedy School of Government, Harvard University; Magister en Derecho Internacional y Comparado, George Washington University; Magister en Planeamiento y Políticas Sociales, London School of Economics and Political Science; Magister en Derecho con Mención en Derecho Internacional Económico, Pontificia Universidad Católica del Perú; Licenciado en Derecho y Abogado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Candidato a Doctorado, Universidad de Salamanca.