El temor a pedir ayuda

Pedir ayuda es uno de los desafíos más complicados para nuestro cerebro. Según una investigación(*) en neurociencias, el rechazo social comparte la misma actividad en las regiones de nuestro cerebro que el dolor físico provoca. Por tanto, el temor al rechazo, la incertidumbre o a la percepción de falta de autonomía al pedir ayuda son temores que naturalmente nos cuestan aceptar, y más aún en el trabajo, donde esperamos mostrar nuestra experiencia, iniciativa y seguridad.

No obstante, en un marco de negocios interconectado y dinámico como el que vivimos hoy, es casi imposible pensar que podemos progresar sin la ayuda de los demás. Con equipos intrafuncionales y culturas de trabajo que promueven la colaboración y la comunicación entre los miembros en una organización, dependemos más que nunca de los demás para progresar y desarrollarnos en nuestras carreras.

| Fuente: Unsplash

Pero para comenzar, debemos de perder el miedo a pedir ayuda. Tal vez la manera más fácil de comenzar es darnos cuenta de que las personas están más dispuestas a ayudar de lo que creemos. Pero no queremos forzar a las personas a ayudarnos, sino que preferiríamos que busquen ayudarnos porque así lo desean. Y para las personas que otorgan ayuda es similar, desearían ver el resultado de su ayuda. Por tanto, evitemos el lenguaje como: “si tú me ayudas, yo te ayudo” pues convierte la ayuda en una transacción, o “normalmente no pido ayuda”, pues minimiza la importancia. Por el contrario, propongamos a la persona poder dar una opinión sobre la decisión, y enseguida, darles una actualización sobre el resultado final. Es importante, asimismo, poder darles la opción de decidir cómo quieren ayudarte, pues buscamos que den lo mejor de sí y que se sientan bien en el proceso.

Recordemos que las personas estamos dispuestas a ayudar sin juzgar, y que, en el proceso de ayudarnos, también podemos ayudarlas a ser mejores personas.

(*) Kross, E., Berman, M. G., Mischel, W., Smith, E. E., & Wager, T. D. (2011). Social rejection shares somatosensory representations with physical pain. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(15), 6270–6275.

