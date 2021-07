Experimentando en la era digital

El paso acelerado de crecimiento e innovación de las empresas que adoptaron instrumentos como la analítica de datos o la inteligencia artificial ha permitido que se diferencien notablemente de aquellas más tradicionales. Sin embargo, el problema más recurrente que padecen las empresas que buscan adoptar la transformación digital es el requerimiento de una mayor capacidad para experimentar, pues muchos de estos proyectos de soluciones en una transformación saldrán mal, lo que implica la necesidad de considerar una mayor cantidad de proyectos en paralelo. La complejidad de dicha adopción es aún mayor, pues requieren de actualizarse constantemente en tanto cambia el contexto para reflejar aquellas nuevas condiciones.

No obstante, una vez que hemos considerado los retos de la transformación digital, podemos revisar sus beneficios. En una encuesta por la consultora McKinsey, se encontró que las empresas digitalizadas experimentaron un crecimiento en ventas orgánicas por un 25% más que las tradicionales. Asimismo, estas empresas reportaban una mayor posición en sus cuotas de mercados. Sin embargo, a pesar de las ventajas, muchas de las empresas no han adquirido mejoras digitales o no han implementado nuevos negocios digitales debido al desconocimiento de cómo crearlos o cómo hallar soluciones.

"En una encuesta por la consultora McKinsey, se encontró que las empresas digitalizadas experimentaron un crecimiento en ventas orgánicas por un 25% más que las tradicionales". | Fuente: Unsplash

Para estos últimos casos, podemos apoyarnos mediante la observación de algunas de las prácticas más comunes de las empresas que han adoptado ya la transformación digital. Por ejemplo, una práctica común entre estas empresas es dedicar un mayor presupuesto destinado a digitalizar el negocio actual mientras que la otra consiste en crear nuevos negocios mediante las nuevas plataformas. Las empresas consultadas afirmaron que incorporar nuevas ofertas digitales era decisivo para el crecimiento y acercamiento al consumidor. Así, pues, las empresas que buscan captar estos beneficios no solamente deben aplicar las soluciones digitales como parte de sus procesos diarios, sino que deben además comprender las necesidades de su empresa para obtener provecho de estas herramientas.

