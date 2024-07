¿Por qué las empresas deberían escuchar a sus trabajadores?

En algún momento habremos experimentado un sentimiento de vacío o indiferencia en nuestros trabajos. Eventualmente, si la indiferencia de las personas que dirigen la empresa persiste, estos sentimientos crearán insatisfacción al realizar nuestro trabajo y aumentarán la probabilidad de que deseemos cambiar de empresa. Sin embargo, ¿existe alguna manera que podamos mejorar la experiencia de nuestros colaboradores?

Un estudio(*) en el 2016 analizó a empresas del sector manufacturero en un país emergente en donde la creación de oportunidades y el aumento en la demanda de bienes y servicios impulsaron a que se produzca una movilidad de trabajadores desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas. Específicamente, esta industria era altamente influenciada por las decisiones del gobierno mediante el alza del salario mínimo, el cual es revisado anualmente. Sin embargo, se detectó que la insatisfacción de los trabajadores era especialmente más alta luego de estos incrementos, lo que llevó a la realización del estudio.

Fuente: Unsplash

El estudio consistió en dos partes. La primera midió las expectativas del incremento salarial que esperaban los trabajadores. La segunda parte invitó a la mitad de estos a participar de una encuesta que pedía su retroalimentación sobre el entorno laboral y la dirección de la empresa. Los resultados confirmaron que los trabajadores estaban decepcionados del aumento salarial, pues esperaban uno más significativo. Esto debido a que hace algunos años habían recibido ya 4 veces el aumento del año en el que se realizó el estudio. A continuación, la encuesta reveló que la mitad de los trabajadores reportaron no estar satisfechos con la empresa. No obstante, uno de los resultados más interesantes es que los trabajadores que formaron parte de la encuesta tenían un 20% menos de probabilidad de intención a renunciar. Esto daría fuerza al argumento de la efectividad de ser escuchado para mejorar la retención de los trabajadores y la insatisfacción.

En un contexto en el que los trabajadores no tienen muchas oportunidades para comunicar sus preocupaciones y su visión con los líderes de la empresa, proveer un mecanismo que les permita expresar su opinión podría ser una herramienta poderosa para mejorar la retención y satisfacción laboral.

(*) Adhvaryu, A., Molina, T., & Nyshadham, A. (2019). Expectations, Wage Hikes, and Worker Voice: Evidence from a Field Experiment. NBER Working Paper No. w25866

