Qué es un NFT y cómo le sirve a una empresa

Cada cierto tiempo, nuevos activos digitales se introducen en los mercados para proveer de nuevas formas de inversión. Los non-fungible tokens (NFTs) o “fichas no fungibles” en español, son activos únicos que no pueden ser modificados y que son asignadas a un modelo de negocio. Como su nombre lo dice, son bienes no intercambiables. Su valor se debe a que son únicas, esto es, como ocurre con las obras de arte, la cual no cumple una función o que no puede consumirse, así como tampoco podemos intercambiarla por otra que tenga el mismo valor. Tal como una obra de arte, una ficha no fungible incrementará su valor por su rareza o por la demanda que tenga en el mercado.

Ahora bien, ¿cómo pueden las empresas utilizarlas? Quizás la primera impresión que tengamos de los NFTs nos dirá que los principales interesados en producirlas serán los artistas digitales, quienes son los más interesados en producir obras de arte. Sin embargo, el negocio de los NFTs se ha desarrollado hasta crear un modelo de ecosistema activo relacionado con la empresa que las produce. De esta manera, la persona que adquiere un NFT emitida por una empresa encuentra su valor en formar parte de una comunidad y como parte de su propia identidad. Por ello no será raro encontrar personas que publican en sus redes sociales el NFT que han adquirido o inclusive que las usen como su foto de perfil.

| Fuente: Unsplash

Sin embargo, los NFTs tienen un valor un poco más complejo de entender que el de una obra de arte, pues su valor también radica en lo que representan para la comunidad. De esta manera, al crear un NFT, las empresas también deben pensar en el significado o propósito que buscan otorgarle. Por ejemplo, la UNICEF ha recaudado alrededor de US$700,000 a través de la venta de NFTs y así alcanzaron inversionistas que buscaban apoyar el proyecto Giga, cuyo fin es ayudar a escuelas de bajos recursos a tener acceso a Internet.

Los NFTs, por tanto, proveen una nueva herramienta a las empresas para buscar financiamiento en proyectos que, por ejemplo, tienen factores socialmente responsables, o también para desarrollar la relación con su comunidad.

NOTA: “Ni GRUPORPP ni sus directores, accionistas, representantes legales, gerentes y/o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma”.