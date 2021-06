¿Quieres dejar tu trabajo?

En este último año, una de las dudas más comunes entre los trabajadores en el Perú fue si debían de cambiar de trabajo por la poca satisfacción que tenían por el esquema de trabajo actual en el que se desempeñaban. No obstante, la pandemia en nuestro país ha remecido nuestro mercado laboral, haciendo las oportunidades más escasas. En parte, muchos de estos consideran tomar una decisión post-pandemia, pero lo cierto es que hay muchos que consideran un cambio por problemas que podrían ser resueltos hablando con un jefe antes de tomar una decisión.

Un estudio realizado por Harvard reveló a que cerca al 87% de las personas que trabajaron de manera remota les gustaría que esta práctica continúe y que 47% estarían dispuestas a dejar su trabajo si se les permite. | Fuente: Unsplash

Aunque la lista es grande, acá nos enfocaremos en los tres problemas más importantes a ser atendidos. La primera preocupación es la logística del trabajo en la nueva fase. Un estudio realizado por Harvard reveló a que cerca al 87% de las personas que trabajaron de manera remota les gustaría que esta práctica continúe y que 47% estarían dispuestas a dejar su trabajo si se les permite. Una segunda área de atención es cuando el trabajador siente que ha alcanzado techo y que no se le permite desarrollar sus ideas o habilidades más allá. Los buenos líderes están constantemente buscando nuevas oportunidades y retos para sus colaboradores, pero esto no siempre ocurre. En muchos de estos casos, asimismo, el líder no sabrá cuáles son tus aspiraciones o preferencias si no conoce tus deseos de participar en nuevos proyectos. El último problema más común son las relaciones laborales, en las que la insatisfacción laboral aumenta cuando existe conflictos con otro miembro del equipo. En este caso también deberíamos tener la capacidad de expresar nuestro deseo cambiar de proyectos y equipos en el que nos permita explorar nuevas relaciones laborales. Por ejemplo, Amazon tenía una política de permitir a sus empleados cambiar de posiciones y equipos cuando lo desearan; de este modo, evitaban la creación de equipos disfuncionales. Sin embargo, en todos estos casos, queda claro que la solución ronda alrededor de la comunicación. Si no expresamos nuestras molestias y preocupaciones con nuestros superiores, no solo nunca sabremos si pudieron ser resueltas, sino que tampoco ayudamos a la mejora de la empresa.

