Renovando la confianza

Ante la renuncia de Guido Bellido como primer ministro y la juramentación del nuevo gabinete ministerial presidido por Mirtha Vásquez, la respuesta que tuvieron los mercados fue positiva, lo que indujo a una apreciación de la moneda peruana, que a su vez llevó a una reducción en el “tipo de cambio”. ¿Cómo y por qué se produce ese fenómeno?

Cada decisión que se toma en el ámbito político envía información al mercado que le permite tomar decisiones. Cuando el mercado, conformado por agentes como familias y empresas, percibe que la decisión favorecerá al clima de negocios en el país, los agentes son más propensos a invertir con la expectativa de que el panorama político generará estabilidad para sus decisiones de negocio. Finalmente, la inversión en capital peruano y la reducción del flujo de capitales hacia el extranjero dinamiza la economía interna, lo que lleva a una mayor demanda de nuestra moneda. El mercado respondió ante la renuncia del primer ministro, lo que constituye una muestra de que la falta de ánimos de cooperación y comunicación con el sector privado no es bien percibida por las familias de nuestra economía. Esto ya ha sido demostrado por las encuestas que no concordaban con los mensajes del premier. Frente a un descenso en los casos de la pandemia generada por la COVID-19, una de las principales prioridades para nuestra nación ha sido la de reactivar la economía, una de las que registró una de las mayores desaceleraciones en América Latina. Sin embargo, nuestra nación, además de crecimiento, también busca representación. Al incrementar el número de mujeres de tres a cinco liderando un ministerio, se envía también un mensaje de respaldo a la igualdad de género, un aspecto importante discutido en las elecciones de este año y que en la segunda vuelta electoral no había recibido suficiente protagonismo.

Mirtha Vásquez es la presidenta del Consejo de Ministros. | Fuente: Presidencia

Este conjunto de decisiones bien recibidas por el mercado indica que se necesita tomar decisiones y ejecutar acciones que permitan llevar a cabo una agenda de crecimiento e igualdad, pero lo más importante es que indican que el mercado está dispuesto a confiar y conceder otra oportunidad al gobierno de promover estabilidad.

NOTA: “Ni GRUPORPP ni sus directores, accionistas, representantes legales, gerentes y/o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma”.