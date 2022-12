Cómo cuidar y promover nuestra salud mental para el 2023

Se va terminando el 2022 y muchas personas hacen un balance acerca de cómo les ha ido durante el año y se proyectan también hacia el 2023. Uno de los aspectos importantes a revisar es cómo va nuestra salud mental.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es un estado de completo bienestar, no solamente la ausencia de enfermedades. Concretamente, la salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades y puede afrontar las tensiones normales de la vida. La salud mental implica tener un estado de ánimo que tiende a ser estable, con cierto grado de control sobre uno mismo y sobre las propias emociones y acciones, respondiendo con un comportamiento proporcionado a las diversas situaciones que se puedan presentar, de acuerdo a la edad en la que se encuentra la persona. La persona con salud mental se adapta a diferentes situaciones y asume responsabilidades, tiene un proyecto de vida basado en metas realistas y disfruta de las experiencias que vive.

En contraste, la enfermedad mental se presenta como la disfunción psicológica en la que la persona no puede adaptarse realista y proporcionadamente a las demandas del ambiente, con una sensación de no control de su mundo interno ni externo, acompañada por lo general de malestar emocional permanente.

¿Pero qué determina la salud o la enfermedad mental? Ambas surgen de una combinación de distintos factores:

- Factores biológicos: tendencias heredadas genéticamente y características propias del funcionamiento fisiológico y neuroquímico.

- Factores ambientales: referidos a las vivencias e interacción con el medio ambiente en el cual se desarrolla y desenvuelve la persona (familia, comunidad, sociedad).

- Factores de personalidad: referidos a las características psicológicas propias de la persona, que engloba tipos de pensamientos, reacciones, comportamiento, y la manera de vivir las experiencias.

- Factores del desarrollo: A medida que uno avanza en edad nuestro funcionamiento va cambiando. Hay períodos en el desarrollo en los que la persona es más propensa a desarrollar determinadas patologías. Por ejemplo, los adultos mayores son más propensos a desarrollar cuadros de demencia senil.

Para cuidar y promover nuestra salud mental para el año 2023, es importante la búsqueda de equilibrio en las distintas áreas de nuestra vida.

A nivel personal es básico el autocuidado tanto físico como psicológico. En el plano físico es importante comer equilibradamente, descansar y dormir bien, mantener una higiene adecuada, y hacer deporte o actividad física (lo cual libera el estrés y genera la producción de endorfinas, sustancias que nos ayudan a sentir bienestar). También hay que evitar hábitos nocivos como fumar, tomar alcohol en exceso o el consumo de otras sustancias psicoactivas.

En lo que se refiere al autocuidado psicológico, es ideal buscar el equilibrio con uno mismo, identificando cómo nos estamos sintiendo y cómo estamos regulando nuestras emociones. El conectarnos con nuestro mundo interno, identificar qué estamos sintiendo, bajo qué circunstancias se pueden exacerbar nuestras emociones, nos ayudará a ser más conscientes, y a expresarlas y canalizarlas de la mejor manera.

Una manera de regular las emociones es aprendiendo a autocalmarse. Las técnicas de autocalmado nos ayudan a sentirnos mejor. Podemos recurrir a técnicas de respiración (como la abdominal, por ejemplo), a técnicas de relajación (como la relajación muscular progresiva), a ejercicios de conciencia plena, yoga, pilates, ejercicios físicos, música suave que baje la intensidad emocional, un baño relajante, entre otras acciones.

Otra estrategia que nos ayuda a sentirnos bien es realizar actividades de disfrute, placenteras (leer, dibujar, pintar, tejer, cocinar, tocar algún instrumento, etc.) en las que fluimos y nos conectamos con la experiencia. Cuando descubrimos lo que nos gusta, lo que nos apasiona, disfrutamos del presente y olvidamos por un momento las preocupaciones y/o molestias que pudiéramos estar sintiendo.

De nada sirve calmarnos y distraernos disfrutando de una actividad, sino damos un paso más profundo: analizar lo que nos está sucediendo. Ese análisis se puede hacer desde varias preguntas: ¿Qué está generando este malestar emocional?, ¿Qué puedo hacer al respecto?, ¿Cómo puedo afrontar esta situación? La próxima vez, ¿cómo intentaré reaccionar? Todo aquello que te preguntes es válido. Para poder analizar lo que nos pasa necesitas tomarte tiempo, designar momentos y espacios para reflexionar.

A nivel familiar, ayuda el buscar la armonía con nuestros seres queridos, cuidando el refuerzo de los vínculos, promoviendo un ambiente de armonía en el que busquemos la puesta de acuerdo a través del diálogo. Aprendamos a conversar, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra pareja. Dejemos por momentos el activismo y conversemos, buscando una comunicación asertiva. En la comunicación asertiva, la persona puede expresar lo que piensa y siente, pero respetando siempre el pensar y sentir del otro.

A nivel social es básico cultivar relaciones interpersonales nutricias, compartiendo tiempo y actividades con amigos. Los amigos son un buen soporte cuando necesitamos ayuda. También es importante desarrollar habilidades sociales como la empatía y la resolución de conflictos.



Quiero terminar este artículo, haciendo énfasis en algo muy importante: si sientes que durante este 2022 no has estado atendiendo a tu salud mental, o tal vez los esfuerzos que has estado haciendo no han sido suficientes, intenta para el 2023 implementar las acciones necesarias para lograr un mayor bienestar; y si es necesario busca la ayuda de un profesional de la salud mental que pueda apoyarte. Cuando hay emociones que se presentan con demasiada frecuencia y alta intensidad, y te es difícil regularlas, es señal de alarma de que debes buscar ayuda.

