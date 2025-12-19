Cuando la ética conduce a la razón | Fotógrafo: Foto de Sora Shimazaki en Pexels.com

La razón constituye, indudablemente, una de las facultades más distintivas del ser humano, permitiendo ordenar la complejidad del entorno e impulsar el desarrollo de las civilizaciones. No obstante, la observación de la historia y del presente sugiere que una racionalidad aislada de la empatía y del juicio moral puede derivar en escenarios complejos. El predominio de un enfoque puramente cientificista, que descarta la subjetividad en favor de una métrica estricta, o un pragmatismo que prioriza la utilidad sobre el valor intrínseco de la persona, son indicadores de un pensamiento que, aunque lúcido en su lógica interna, ha perdido su conexión con la realidad humana fundamental.

Ante estas disyuntivas, la reflexión ética no debe interpretarse como una oposición al progreso científico o lógico, sino como su complemento necesario. Funciona como un principio regulador que modera las tendencias hacia la despersonalización y garantiza que el avance intelectual mantenga un carácter constructivo. El papel del discernimiento ético dentro de la actividad racional es similar al de una auditoría constante de los fines y los medios. Su función primordial es cuestionar aquellas aplicaciones del saber que, aunque técnicamente viables, podrían conducir a la vulneración del "otro" o al deterioro del entorno común.

La ética plantea la interrogante esencial sobre la conveniencia y la justicia de nuestras acciones e innovaciones, trascendiendo la simple factibilidad técnica o las demandas inmediatas de eficiencia. Cuando la razón se encierra en sus propios paradigmas, tiende a valorar la coherencia del sistema por encima de las realidades concretas de quienes lo integran. La reflexión ética rompe ese aislamiento, instando al intelectual y al técnico a contrastar sus teorías y modelos con la realidad palpable de las necesidades humanas. Previene que la inteligencia se convierta en un ejercicio autorreferencial o en un instrumento de dominio, recordándonos que cualquier lógica que racionalice la desigualdad o la indiferencia ha fallado en su propósito último de servicio.

Esta dinámica cobra especial relevancia en el contexto contemporáneo, dominado por la inmediatez y el dato. El núcleo de la sabiduría no reside en la posesión de certezas inamovibles, sino en la búsqueda prudente del bien común. Sin embargo, la inclinación a sustituir la deliberación ética por la eficacia operativa es una constante. Una ética auténtica actúa como un recordatorio permanente de que las estructuras y los conocimientos deben estar al servicio del ser humano, y no a la inversa. Ayuda a superar la distancia de quienes, enfocados en los resultados macroscópicos, podrían perder de vista las consecuencias particulares de sus decisiones.

Sostenemos que la madurez de cualquier proceso racional se evalúa por su capacidad para incorporar la interrogación ética. Una razón que evita el cuestionamiento moral corre el riesgo de caer en la irrelevancia social. Al permitir que el discernimiento ético informe sus procesos, la razón no pierde rigor, sino que gana profundidad y sentido. Se transforma en una intelectualidad responsable, capaz de dialogar con la realidad de manera equilibrada, ofreciendo soluciones que son, a la vez, inteligentes y justas. Solo cuando la razón acepta la guía de la ética, dejando atrás el cálculo puramente utilitario, puede cumplir cabalmente su vocación de ser una herramienta de entendimiento y una garantía de respeto universal.

