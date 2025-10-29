El voto de las mujeres

| Fuente: Andina

¿Quién vota mejor, el hombre o la mujer? Según los estudios de Arellano Consultoría para Crecer, hay algunas diferencias entre cómo votan los hombres y las mujeres. No son enormes, pero sí muestran una tendencia clara.

Las mujeres en general se interesan un poco menos por el voto consciente. Y eso, eso debería cambiar, paisana, para el mayor bienestar de todos, especialmente para el bienestar de sus familias.

Nuestros estudios muestran, por ejemplo, que solo al 18% de las mujeres le interesa informarse mucho antes de votar, frente al 22% de los hombres. Y si sumamos a las que se informan algo, el total llega a 58%, mientras que en los hombres es 67. Eso muestra algo muy grave, que cuatro de cada diez de nuestras paisanas, el 42%, se informa poco o nada antes de ir a las urnas.

Y hay razones para ello. Muchas mujeres no se informan por estar desilusionadas con la política. 55% cree que no vale la pena hacerlo porque igual los políticos no cumplen con lo que prometen. Otras dicen que no tienen tiempo. El 26% menciona eso. Y es entendible, pues, entre cuidar la casa, los hijos, el trabajo, el día les alcanza menos. Además, muchas más mujeres que hombres reciben información sin buscarla, por redes o por lo que dicen los amigos.

Lo curioso es que esto no se parece a lo que normalmente pasa en otras decisiones importantes de la vida. Porque, seamos sinceros, las mujeres suelen ser más conscientes, más equilibradas y piensan con más cabeza fría que los hombres cuando hay que decidir. Comparan, piensan en el largo plazo, mientras los hombres nos dejamos influir más por los estímulos externos o tomamos las cosas con más ligereza.

Pero en las elecciones esa virtud femenina no se está reflejando. Por eso es importante, paisanas, que ustedes hagan la diferencia. Ustedes, que suelen tomar decisiones con sensatez y pensando mucho más en su familia, tienen una oportunidad enorme de influir positivamente en las elecciones. No solo por su voto personal, sino porque la manera en que ustedes escojan va a influir en la manera en que lo hará su familia. Pues, siendo ustedes la guía del hogar, sus hijos y su pareja, confiarán mucho más en su opinión.

Hoy, que todos queremos una mujer más empoderada, es importante que ese poder se exprese también en las elecciones que tendremos dentro de unos meses. Porque si las mujeres votan mejor, mejora el futuro de toda la sociedad. ¿Qué puede usted hacer desde ahora, paisana, para que el voto femenino sea más consciente que el que las estadísticas nos muestran?

