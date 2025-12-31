Balance positivo del 2025

Últimas Noticias
¿Se alegró porque el nuevo papa es peruano, salió de viaje y conoció nuevos lugares del país o de fuera? ¿Tuvo a su primer hijo o quizás encontró el amor de su vida? Con esa energía positiva podemos empezar el 2026 con más optimismo y más compromiso.

| Fuente: Andina (foto referencial)

Paisano y paisana, estamos terminando el 2025 y, como cada año, lo que más escuchamos en las noticias y en las redes son los problemas, las malas autoridades, la delincuencia, los tropiezos de la minería, etc. Y claro, todo eso existe y no podemos ignorar. Pero lo que casi nunca se muestra es lo bueno que también ocurrió.

No se muestra porque lo positivo, por naturaleza, genera menos impacto emocional y también porque, a diferencia de lugares donde el éxito se celebra en voz alta, nosotros aquí solemos ser más reservados. Muchas veces por respeto a quienes la pasan mal o simplemente por evitar malos pensamientos ajenos.

Esa costumbre, paisano, paisana, hace que muchas veces no apreciemos lo bueno que nos pasa a nosotros, generándonos una desazón dañina que termina afectando incluso la confianza en el país. Por eso, les propongo que para usted mismo le dé hoy una mirada positiva a lo que le ocurrió en el 2025. No para ocultar dificultades, sino para reconocer lo bueno que también ocurrió y que poco se comió.

Pregúntese usted, paisano, ¿vendió un poco más en su bodeguita, llegaron más clientes a su taller, pudo comprar alguna herramienta nueva? Eso no sería casualidad, pues según los datos estadísticos, el consumo de los hogares creció alrededor del 5% y eso se siente en el bolsillo y en las compras del día a día.

La compra de bienes de inversión; es decir, máquinas, equipos, herramientas, aumentó 30%, lo que significa que más peruanos apostaron por mejorar su negocio. La matrícula en institutos subió casi 10%, señal de que miles de jóvenes encontraron un espacio para seguir estudiando y el empleo formal creció cerca del 6%, algo que no se comenta, pero está ahí.

Quizás usted, paisano, paisana, fue uno de los 160 000 peruanos que compraron un vehículo nuevo este año o de los 30 000 que adquirieron un departamento, 20% más que el año pasado. Cosas buenas que pasan y que no siempre se cuentan. Al cerrar este año, hagamos nuestro propio balance. Dejemos por un momento el ruido externo y reconozcamos también nuestros avances. Y por favor, disculpen la tendencia de este analista en llevar todo a los datos duros. Y por eso es importante que haga también su recuento de lo que a usted con mucha más profundidad le ocurrió.

¿Se alegró porque el nuevo papa es peruano, salió de viaje y conoció nuevos lugares del país o de fuera? ¿Tuvo a su primer hijo o quizás encontró el amor de su vida? Con esa energía positiva podemos empezar el 2026 con más optimismo y más compromiso. Y con los deseos de que el nuevo año sea todavía mejor. ¡Feliz Año Nuevo!

NOTA: “Ni el Grupo RPP, ni sus directores, accionistas, representantes legales, gerentes y/o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma.
Rolando Arellano Cueva

Rolando Arellano Cueva Doctor en Marketing, fundador de Arellano Consultoría para Crecer

Doctor en Marketing graduado en Francia. MBA y Psicólogo. Presidente de Arellano Consultoría para Crecer. Director de la Maestría en Dirección de Marketing de CENTRUM ARELLANO. Profesor en diversas universidades del mundo. Autor de 24 libros sobre el desarrollo de los países emergentes.

