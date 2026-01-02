El impacto del ciclo electoral en la agenda ambiental

Las tendencias políticas y los cambios institucionales en América Latina están generando escenarios cada vez más inciertos, e incluso peligrosos, para la agenda ambiental. Los retrocesos normativos, junto con la desaparición o fusión de entidades ambientales claves, configuran una trayectoria preocupante en un contexto en el que el planeta enfrenta sequías extremas, incendios forestales, pérdida acelerada de biodiversidad y altos niveles de contaminación. Frente a crisis económicas persistentes, numerosos gobiernos han optado por profundizar la dependencia de los combustibles fósiles y promover su explotación, reforzando una tendencia regresiva que resulta nefasta en un momento crítico para la estabilidad climática y ecológica global.

A ello se suma un fenómeno particularmente preocupante: la creciente injerencia de diversos grupos de poder en la dinámica estatal y en la competencia electoral, que se superponen a las prioridades públicas y a los principios de buena administración, afectando la integridad del proceso democrático. De cara a las próximas elecciones, esta captura de decisiones se vuelve visible. Utilizando una metáfora cinematográfica, los “fantasmas” ya circulan en el escenario electoral, y uno de los más persistentes es el de la ilegalidad. Si no se adoptan medidas oportunas para contenerlo, dicho fantasma puede terminar materializándose y ejerciendo una influencia determinante, cuando no directa, sobre el rumbo institucional del país. Esta no es una advertencia abstracta: experiencias recientes en diversos países sudamericanos evidencian que este guion, lamentablemente, puede hacerse realidad.

En un contexto marcado por múltiples urgencias y una creciente complejidad social y política, resulta jurídicamente necesario precisar qué modelo de desarrollo queremos consolidar como país y cuáles son las prioridades que deben guiar la acción regional. Desde la perspectiva ambiental, es evidente que las fronteras estatales se están desdibujando: los impactos derivados de la deforestación, la contaminación transfronteriza del aire y del agua, la minería ilegal, el comercio ilícito de recursos naturales y la degradación de ecosistemas generan externalidades negativas que trascienden las jurisdicciones nacionales.