Cámaras captaron cuando suboficial abatió a delincuente tras asesinato de chofer de colectivo en Comas: “Arroja el arma” [VIDEO]

Las cámaras de seguridad de la cuadra dos del jirón José Antonio de Sucre, ubicado en el distrito limeño de Comas, registraron el momento cuando un suboficial la Policía Nacional abatió a un delincuente, quien minutos antes asesinó al chofer de un vehículo de transporte público.

El delincuente fue identificado como Ángel Enrique Paredes Ramos, de 31 años, quien minutos antes, atacó a un transportista en la cuadra seis de la avenida Belaunde Oeste en el mismo distrito. Sin embargo, su huida fue frustrada por un efectivo de la PNP vestido de civil.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa al delincuente correr por el jirón José Antonio de Sucre hasta llegar a un pasaje del mismo nombre. En este momento, un policía se percata de los disparos y del asesinato del transportista, por lo que hace uso de su arma para abatir al sujeto.

Previamente, otro individuo también aparece en la escena y el suboficial, creyendo que sería un implicado en el crimen, le apunta con su arma; sin embargo, esta persona se coloca de rodillas en el piso, levanta las manos y se agacha sobre el pavimento. Al percatarse de la inocencia del hombre, el efectivo abate al delincuente.

“Al piso, al piso. Arroja el ‘fierro’, arroja el arma”, se le escucha decir al agente antes de disparar contra el delincuente. Posteriormente, el efectivo se acerca y revisa los signos vitales del sujeto.

Óscar Arriola respaldo a suboficial PNP

El comandante general de la Policía, Óscar Arriola, llegó al lugar de los hechos y respaldó la intervención del agente, elogiando su labor.

"[...] Ha quitado (la vida) a un transportista, momentos en los cuales ha sido aprehendido por un policía que ha desenfundado su arma de fuego y, conforme a la Constitución y a las leyes, lo ha abatido. Y este es el accionar que, en mi condición de comandante general, debo reconocer y felicitar bajo todo punto de vista", manifestó.

Asimismo, el alto mando PNP envió un mensaje a los gremios de transporte, señalando que la institución que preside ha desplegado a personal encubierto y uniformado para combatir a las mafias.

"La Policía Nacional viene trabajando arduamente de civil, uniformada, en distintos puntos estratégicos (...) Y así vamos a continuar con esta misma actitud y con la moral alta, altísima como el sol y las estrellas", señaló.