El futuro del trabajo no es de humanos versus máquinas sino de alianzas entre personas, agentes de inteligencia artificial y robots

“Más del 70 % de las habilidades que buscan los empleadores hoy en día se utilizan tanto en trabajos automatizables como no automatizables. Esta superposición significa que la mayoría de las habilidades siguen siendo relevantes, pero cómo y dónde se utilizan evolucionará”

— Lareina Yee et al. - McKinsey Global Institute

Con el auge de la inteligencia artificial y la aceleración de la automatización de procesos, se ha instalado con fuerza la idea de un enfrentamiento inevitable entre humanos y máquinas. En este escenario casi distópico, la tecnología aparecería como una amenaza destinada a desplazar masivamente a las personas de sus trabajos.

La realidad es más compleja y también más interesante. Lo que ya estamos observando no es una sustitución total del trabajo humano, sino una reconfiguración profunda de los procesos productivos. Algunas tareas básicas requieren hoy menos intervención humana, pero, como anticipan diversos estudios internacionales, el futuro del trabajo no será de exclusión, sino de colaboración: alianzas entre personas, agentes de inteligencia artificial y robots, potenciados por una misma base tecnológica.

En esa línea, el estudio del McKinsey Global Institute titulado “Agents, robots, and us: skill partnerships in the age of AI” analiza el potencial técnico real de automatización en Estados Unidos y propone un cambio de enfoque clave: dejar de pensar en humanos versus tecnología y comenzar a pensar en ecosistemas de habilidades complementarias. El análisis, basado en horas efectivas de trabajo a tiempo completo y parcial, identifica qué tareas pueden ser automatizadas con la tecnología disponible hoy y cuáles seguirán requiriendo intervención humana. Sus conclusiones ofrecen señales claras de lo que, con distintos ritmos, también enfrentarán los mercados laborales de América Latina.

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que la automatización no elimina la mayoría de las habilidades actuales, sino que transforma su uso. McKinsey estima que más del 70 % de las habilidades que hoy buscan los empleadores seguirán siendo necesarias tanto en actividades automatizables como no automatizables. En otras palabras, las habilidades no desaparecen: evolucionan.