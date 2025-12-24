El mejor regalo de Navidad

| Fuente: Andina

Paisano y paisana. En estos días cerca de la Navidad, seguramente usted ya pensó en lo que le regalará a su pareja, a sus hijos, a algún amigo familiar o persona cercana. Porque más allá del tema religioso, escoger cada regalo es una forma de mostrar aprecio a las personas que queremos.

Este año, si me lo permiten, quisiera invitarlos a darle a la ocasión una mirada más amplia, porque en este diciembre del 2025 podremos darles a todos un regalo que no se compre en ninguna tienda, que no cuesta dinero y es alcanzable para ricos y pobres, y que solo depende de nuestra responsabilidad y del cariño que queramos expresar. Un regalo que puede cambiar el futuro de nuestras familias, de nuestros barrios y de nuestro país.

Un regalo paisano, paisana, que necesita solo de una decisión personal. La promesa de elegir conscientemente en las elecciones de abril próximo. Y por eso les propongo hacer una tarjeta, real o imaginaria, dirigida a quienes más queremos. Que diga algo así como: “Este año mi regalo para ti será votar mejor. Prometo analizar con calma quiénes son los candidatos para que tú tengas un futuro con más oportunidades”.

Es un regalo que parece simbólico, pero que en realidad es más concreto y útil que cualquier otro que podamos hacer. ¿Qué significa esa promesa de votar mejor? Significa mirar con detalle si los candidatos tienen formación, experiencia, capacidad real para dirigir un país. Significa ver si los acompaña un equipo sólido y profesional que los ayude a cumplir lo que proponen.

Significa revisar si sus propuestas son realistas para la realidad peruana y no promesas vanas. Y no dejarnos conmover por quienes solo repiten problemas que ya conocemos sin presentar alternativas serias. Significa también preguntarnos si son honestos, si cumplen con su palabra y si su trayectoria inspira confianza.

Todo eso requiere un esfuerzo, claro que sí. Pero ¿no vale la pena hacerlo por nuestras familias y nuestro país? En una Navidad donde solemos pensar en dar lo mejor de nosotros, este compromiso puede ser de verdad el mejor regalo que los peruanos podamos ofrecer. Y que además tiene un bono. También es un regalo para nosotros mismos. Este año, paisano, paisana, mi regalo para ustedes será votar mejor, de manera consciente y reflexiva. Les deseo una muy feliz Navidad.

